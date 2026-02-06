“Tengo tantas ganas”: la polémica foto que subió una concejala de Milei

La concejala Leila Gianni, vinculada a La Libertad Avanza, quedó en el centro de la polémica tras publicar en sus redes sociales una imagen acompañada por la frase “tengo tantas ganas…”. El posteo se viralizó en cuestión de minutos, generó interpretaciones cruzadas y desató una ola de comentarios y cuestionamientos en el ámbito político y entre usuarios.

“Tengo tantas ganas de parar y de seguir, o de fugarme por algunos siglos de mí…” le agregó a una foto cuyo único objetivo era sorprender a la audiencia.

La escena relajada chocó de lleno con parte del electorado, que cuestionó la pertinencia de este tipo de contenido siendo una funcionaria pública. Entre emojis de fuego, mensajes sugerentes y una larga lista de guiños, también aparecieron críticas directas que la tildaron de “desubicada”. Para ese sector, el posteo exhibe una desconexión preocupante entre la estética influencer y la responsabilidad institucional.

Aun así, un grupo de seguidores salió a respaldarla, insistiendo en que la vida privada no debería ser objeto de fiscalización constante. Entre elogios y bromas, los comentarios mostraron el tono caótico que suele adquirir el ecosistema digital, más cuando la publicación corresponde a una figura pública y controvertida del ámbito político.

La frase, pretendidamente poética, no dice nada, es solo un adorno a una foto que no tiene nada que ver con la política, o por lo menos con lo que durante mucho tiempo se entendió como política.

