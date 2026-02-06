En la antesala del inicio de clases, docentes bonaerenses confirmaron el paro del 11 de febrero

"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
El precio de los alimentos se disparó un 2,5% en la primera semana de febrero
Tensión frente a una estación de GNC en La Plata por un auto que ardió en llamas
Cami Homs rompió el silencio a 10 días del nacimiento de Aitana y contó como lo viven con El Principito Sosa
Denuncian que un hombre "molió a golpes" a un nene a metros del Hospital de Niños de La Plata
Orgullo: un investigador del Conicet La Plata será presidente de la Sociedad Americana de Microbiología
¡Este finde se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más
Fiesta del Tomate y carnaval: las actividades en La Plata este fin de semana
Otro escándalo sacude a la Legislatura: perimetral a un empleado denunciado por abuso y acoso sexual
Llega el Año Nuevo Chino y La Plata será el centro de atención mundial
VIDEO. ¿Es cara la ropa en La Plata? Qué opinan los platenses
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
“Es un hito histórico para nuestro país”, aseguró Adorni sobre el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU.
La CGT confirmó la movilización al Congreso, pero sin paro general
En medio del apagón masivo de Uber, DiDi y Cabify, choferes se reúnen en La Plata
¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases
Los Obama como monos, el polémico video conspirativo de Trump sobre las elecciones en EE UU
Moria Casán sorprendió al doctor Capuya: una pregunta íntima, risas y cierta incomodidad
Gritos, alarmas vecinales y terror por una entradera frustrada a metros de la comisaría de Gonnet
Por caída de árboles cerca del Centro, dos autos aplastados y una calle cortada
Quiénes podrán tomar cerveza en el Monumental, cómo comprar y otros requisitos
Denuncian "crisis edilicia" en distintas sedes judiciales bonaerenses
“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
Una parrilla de La Plata vivió en carne propia la inseguridad: robo y destrozos
“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
“Tengo tantas ganas”: la polémica foto que subió una concejala de Milei
Avanza el ensanche de la Avenida 60 y estaría listo para marzo
Cuando el dinero sigue al alumno: Italia y el cheque escolar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Confirmaron su adhesión a la medida nacional y anticipan impacto en las escuelas públicas del territorio provincial
Escuchar esta nota
Los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires ratificaron su adhesión al paro nacional convocado para el martes 11 de febrero, en el marco de una jornada de protesta contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La medida incluirá movilizaciones y tendrá alcance en los distintos niveles del sistema educativo bonaerense.
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a los principales gremios del sector, confirmó que la provincia será parte de la jornada de lucha, en rechazo a los cambios planteados en materia laboral y previsional y en defensa del financiamiento educativo. Desde los sindicatos señalaron que el paro responde también a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y a la falta de transferencia de recursos nacionales destinados a la educación.
En la provincia de Buenos Aires, la medida se da en un contexto de preocupación por el impacto que las políticas nacionales pueden tener sobre los salarios docentes, las condiciones de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público. Los gremios vienen advirtiendo que el retiro del Estado nacional del financiamiento educativo profundiza las desigualdades entre las jurisdicciones.
La jornada del 11 de febrero coincidirá con otras medidas de fuerza impulsadas por sindicatos estatales y organizaciones gremiales, que también se movilizarán contra la reforma laboral y el ajuste en el sector público. En ese marco, se prevé una alta adhesión en el ámbito educativo bonaerense y posibles concentraciones en distintos puntos de la provincia.
El paro docente se suma así a una serie de reclamos que atraviesan el inicio del año escolar y que mantienen en alerta a la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires, a la espera de definiciones en materia salarial y de políticas públicas para el sector.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí