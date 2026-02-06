En la antesala del inicio de clases, docentes bonaerenses confirmaron el paro del 11 de febrero

Los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires ratificaron su adhesión al paro nacional convocado para el martes 11 de febrero, en el marco de una jornada de protesta contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La medida incluirá movilizaciones y tendrá alcance en los distintos niveles del sistema educativo bonaerense.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a los principales gremios del sector, confirmó que la provincia será parte de la jornada de lucha, en rechazo a los cambios planteados en materia laboral y previsional y en defensa del financiamiento educativo. Desde los sindicatos señalaron que el paro responde también a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y a la falta de transferencia de recursos nacionales destinados a la educación.

En la provincia de Buenos Aires, la medida se da en un contexto de preocupación por el impacto que las políticas nacionales pueden tener sobre los salarios docentes, las condiciones de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público. Los gremios vienen advirtiendo que el retiro del Estado nacional del financiamiento educativo profundiza las desigualdades entre las jurisdicciones.

La jornada del 11 de febrero coincidirá con otras medidas de fuerza impulsadas por sindicatos estatales y organizaciones gremiales, que también se movilizarán contra la reforma laboral y el ajuste en el sector público. En ese marco, se prevé una alta adhesión en el ámbito educativo bonaerense y posibles concentraciones en distintos puntos de la provincia.

El paro docente se suma así a una serie de reclamos que atraviesan el inicio del año escolar y que mantienen en alerta a la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires, a la espera de definiciones en materia salarial y de políticas públicas para el sector.