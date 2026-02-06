Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

El Mundo

Los Obama como monos, el polémico video conspirativo de Trump sobre las elecciones en EE UU

Los Obama como monos, el polémico video conspirativo de Trump sobre las elecciones en EE UU
6 de Febrero de 2026 | 10:07

Escuchar esta nota

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó en las últimas horas un video conspirativo sobre las elecciones que muestra al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como monos, lo que provocó la condena de destacados políticos del partido Demócrata.

Al final de un video de poco más de un minuto publicado en la plataforma Truth Social de Trump, los Obama aparecen alrededor de un segundo con sus rostros sobrepuestos en cuerpos de monos, con unas palmeras de fondo. La canción "The Lion Sleeps Tonight" suena de fondo cuando aparecen los Obama.

El video repite afirmaciones falsas sobre la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems, que según su versión ayudó a robarle a Trump las elecciones de 2020. Hasta hoy a la mañana, el video había recibido miles de "me gusta" en la red social del presidente.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, un posible candidato presidencial demócrata para 2028 y uno de los críticos más prominentes de Trump, arremetió contra la publicación. "Comportamiento asqueroso por parte del Presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora", publicó la cuenta de la oficina de prensa de Newsom en X.

Ben Rhodes, ex alto asesor de seguridad nacional y estrecho confidente de Barack Obama, también condenó las imágenes. "Dejen que Trump y sus seguidores racistas se obsesionen con la idea de que los estadounidenses del futuro considerarán a los Obama como figuras queridas, mientras que a él lo verán como una mancha en nuestra historia", escribió también en X.

Obama es el único presidente negro en la historia de Estados Unidos y respaldó a la rival de Trump, Kamala Harris, durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2024.

Imágenes de IA

En el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump intensificó el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial en Truth Social y otras plataformas, a menudo para glorificarse a sí mismo y ridiculizar a sus críticos. El presidente estadounidense ha usado las publicaciones provocativas para movilizar a su base conservadora.

El año pasado publicó un video de IA de Barack Obama siendo arrestado en el Despacho Oval y apareciendo tras las rejas con un overol naranja. Luego, durante el mismo año, publicó un clip hecho con IA del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries -quien es negro-, con un bigote falso y un sombrero de charro. Jeffries calificó la imagen de racista.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha recibido críticas de sus adversarios por liderar una cruzada contra los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Una de los primeras decisiones de Trump fue poner fin a todos los programas de DEI del gobierno federal, incluidas las políticas de diversidad en el seno de las fuerzas armadas, que el mandatario ha calificado de "woke".

Esta decisión ha conllevado también al retiro de las bibliotecas en las academias militares de decenas de libros que abordan la historia de la discriminación en Estados Unidos. Los programas federales estadounidenses contra la discriminación nacieron de la lucha por los derechos civiles de la década de 1960, encabezada principalmente por afroamericanos, en favor de la igualdad y la justicia después de cientos de años de esclavitud, cuya abolición en 1865 dio paso a otras formas institucionales de racismo.

