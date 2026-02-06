Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |A dos semanas del caso, en exclusiva

"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": rompió el silencio la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata

"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": rompió el silencio la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
6 de Febrero de 2026 | 12:37

Escuchar esta nota

En exclusiva con El Día, habló la madre de las dos jóvenes detenidas -de un total de cuatro- por el ataque que terminó con la amputación de una de las piernas de Marcelo Castagnet Romero (23), tras la fuerte pelea en Los Hornos. Pidió perdón a la víctima mientras reclamó que se diga toda la verdad sobre lo ocurrido.

Reservando su identidad, la mujer eligió contar su testimonio tras el violento episodio registrado hace dos semanas en 142 y 57, que derivó en la amputación de una pierna del joven luego de una pelea entre grupos. “Le quiero pedir disculpas de corazón. Aunque no alcance, hubiese querido ayudarlo”, expresó.

En un relato cargado de dolor, aseguró que no piensa justificar a sus hijas y que está dispuesta a aceptar lo que determine la Justicia. “Yo a mis hijas no las voy a defender. Quiero que todos digan la verdad. Y si ellas lo hicieron, si hay castigo por parte de la Justicia no voy a decir nada aunque yo sea la mamá. Ellas perdieron a sus hijos por esta pelotudez”, afirmó, en referencia al impacto que el caso tuvo en toda la familia.

La mujer explicó que, según su versión, sus hijas no estaban inicialmente en el lugar del hecho y que habrían sido convocadas desde el barrio El Retiro para intervenir en una situación que involucraba a su sobrina, Tiziana Geraldine. “No sé qué les pasó por la cabeza en ese momento. La que estaba en problemas era mi sobrina y ellas fueron a defender. Hoy ella está libre”, indicó. También remarcó que ni ella ni sus hijas conocían a la víctima, aunque sostuvo que su sobrina sí tenía vínculo con el joven.

“Yo estoy enojada por lo que hicieron, no se hace esto. Tuve que entregar a mis hijas”, señaló, y agregó que la zona donde ocurrió la pelea suele ser un punto de reunión para jóvenes con consumo de alcohol. “La noche anterior ya había caos, no era la primera vez”, sostuvo.

En otro tramo de su testimonio, la mujer pidió que se revisen las declaraciones y que los testigos aporten información veraz. “Le pido al muchacho que averigüe bien lo que pasó, porque no se acuerda mucho y algunos quizás cambian sus declaraciones. Y que los vecinos digan la verdad”, reclamó. Además, deslizó que existirían presiones para modificar testimonios. “Habría aprietes por cambiar declaraciones, que si no llegan a decir lo que ellos les piden sería peor”, advirtió.

Finalmente, lanzó acusaciones delicadas al mencionar presuntos vínculos con la Policía (con la joven que hoy está libre) y la existencia de denuncias previas en contra de la víctima, en un intento por aportar contexto al conflicto previo que habría derivado en el ataque.

