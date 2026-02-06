Denuncian que un hombre "molió a golpes" a un nene a metros del Hospital de Niños de La Plata   

Llega el Año Nuevo Chino y La Plata será el centro de atención mundial
Un episodio de maltrato infantil estremeció en la mañana de este viernes a los vecinos de la cuadra de 64 entre 12 y 13 en cercanías del Hospital de Niños de La Plata. Según denunciantes, un hombre arremetió con golpes de puño y patadas contra un nene aproximadamente 10 años de edad, por lo que llamaron a la policía y se presentaron como testigos de lo ocurrido. "Lo molió a golpes", relataron.
Los denunciantes afirmaron que "se escuchaban gritos y al principio pensábamos que estaban atacando a una mujer". "Cuando los vecinos asomamos a la vereda para saber qué estaba ocurriendo, encontramos que un hombre le estaba dando patadas a un chiquito de unos 10 años ", indicaron.
Más allá de la violenta escena que alcanzaron a observar, los denunciantes recogieron testimonios de otros vecinos, quienes afirmaron que "el hombre ya venía por la vereda golpeando al niño, que estaba con él".
"Los vecinos vieron cuando lo agarró del cuello y de las orejas y cómo le pegaba en la cabeza y le tiraba de los pelos. Los gritos corresponden a ese momento", sostuvieron.
"Cuando salimos a la calle intervinimos enseguida para evitar que el sujeto continuara con sus acciones de violencia. La verdad es que lo molió a golpes, le dio una paliza tremenda a la vista de todos", expresaron.
Según describieron, el agresor iba con el chico violentado, otro nene más pequeño y una mujer. "Aparentemente serían los padres de los nenes. El más chiquito usaba barbijo y no tenía cabello, suponemos que es paciente oncológico", conjeturaron.
Lo cierto es que ante el caso de maltrato infantil realizaron un llamado a la policía y además ofrecieron sus testimonios sobre lo ocurrido. Si bien los efectivos llegaron enseguida, para entonces las personas ya no estaban en el lugar porque "se marcharon rápido".
Los vecinos creen que el atacante "se escondió en el Parque Saavedra". "Más o menos una hora después, ni bien los policías se fueron, el agresor volvió corriendo hacia el auto que tenía estacionado en el lugar y se fue".
Tras dar cuenta de lo sucedido ante la policía, los denunciantes pidieron "que la Justicia actúe con este agresor antes de que sea tarde”. “Esos chicos están en peligro", advirtieron.
