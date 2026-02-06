Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

Policiales

Denuncian que un hombre "molió a golpes" a un nene a metros del Hospital de Niños de La Plata   

6 de Febrero de 2026 | 12:38

Escuchar esta nota

Un episodio de maltrato infantil estremeció en la mañana de este viernes a los vecinos de la cuadra de 64 entre 12 y 13 en cercanías del Hospital de Niños de La Plata. Según denunciantes, un hombre arremetió con golpes de puño y patadas contra un nene aproximadamente 10 años de edad, por lo que llamaron a la policía y se presentaron como testigos de lo ocurrido. "Lo molió a golpes", relataron. 

Los denunciantes afirmaron que "se escuchaban gritos y al principio pensábamos que estaban atacando a una mujer". "Cuando los vecinos asomamos a la vereda para saber qué estaba ocurriendo, encontramos que un hombre le estaba dando patadas a un chiquito de unos 10 años ", indicaron. 

Más allá de la violenta escena que alcanzaron a observar, los denunciantes recogieron testimonios de otros vecinos, quienes afirmaron que "el hombre ya venía por la vereda golpeando al niño, que estaba con él". 

"Los vecinos vieron cuando lo agarró del cuello y de las orejas y cómo le pegaba en la cabeza y le tiraba de los pelos. Los gritos corresponden a ese momento", sostuvieron.  

"Cuando salimos a la calle intervinimos enseguida para evitar que el sujeto continuara con sus acciones de violencia. La verdad es que lo molió a golpes, le dio una paliza tremenda a la vista de todos", expresaron. 

Según describieron, el agresor iba con el chico violentado, otro nene más pequeño y una mujer. "Aparentemente serían los padres de los nenes. El más chiquito usaba barbijo y no tenía cabello, suponemos que es paciente oncológico", conjeturaron. 

Lo cierto es que ante el caso de maltrato infantil realizaron un llamado a la policía y además ofrecieron sus testimonios sobre lo ocurrido. Si bien los efectivos llegaron enseguida, para entonces las personas ya no estaban en el lugar porque "se marcharon rápido". 

Los vecinos creen que el atacante "se escondió en el Parque Saavedra". "Más o menos una hora después, ni bien los policías se fueron, el agresor volvió corriendo hacia el auto que tenía estacionado en el lugar y se fue". 

Tras dar cuenta de lo sucedido ante la policía, los denunciantes pidieron "que la Justicia actúe con este agresor antes de que sea tarde”. “Esos chicos están en peligro", advirtieron. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases

“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara

¿Arriesgan a Nacho Fernández y a Guido Carrillo antes del clásico Gimnasia vs Estudiantes?

“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico

Occhiato reveló cuánta plata gana con Luzu y desató un escándalo

Una parrilla de La Plata vivió en carne propia la inseguridad: robo y destrozos

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

¡Este finde se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más
+ Leidas

¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases

Con urgencia financiera, el León define una salida

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

En medio del apagón masivo de Uber, DiDi y Cabify, choferes se reúnen en La Plata

“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara

¿Argentina se queda sin Coca Cola?

EXCLUSIVO - Edwin Cetré a Boca: llegó la oferta y sería superadora a la de Paranaense

“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
Últimas noticias de Policiales

Detuvieron al acusado de la violación a una menor Miramar

"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata

Otro escándalo sacude a la Legislatura: perimetral a un empleado denunciado por abuso y acoso sexual

Gritos, alarmas vecinales y terror por una entradera frustrada a metros de la comisaría de Gonnet
Espectáculos
“Tengo tantas ganas”: la polémica foto que subió una concejala de Milei
Tremendo testimonio de Ernestina País, recordó su lucha contra el alcoholismo
Sofía “La Reini” Gonet celebró la “Medalla Dorada en MasterChef" con un look al tono, las redes en llamas 
Visita higiénica para la China Suárez, su primera escena en "En El Barro"
Pelea entre Ian Lucas y el Chino Leunis: Masterchef explotado de insultos, se picó en una grabación 
Información General
¿Argentina se queda sin Coca Cola?
El paro de colectivos no afecta a los de La Plata: ¿qué líneas no funcionan?
La baja de la pobreza: según el Gobierno cayó al 26,9%
Hallaron una medusa gigante en las profundidades del Mar Argentino
Los números de la suerte del viernes 06 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Quiénes podrán tomar cerveza en el Monumental, cómo comprar y otros requisitos
Gimnasia y el futuro sobre la remodelación del estadio
EXCLUSIVO - Edwin Cetré a Boca: llegó la oferta y sería superadora a la de Paranaense
¿Arriesgan a Nacho Fernández y a Guido Carrillo antes del clásico Gimnasia vs Estudiantes?
Con urgencia financiera, el León define una salida
La Ciudad
Orgullo: un investigador del Conicet La Plata será presidente de la Sociedad Americana de Microbiología
Llega el Año Nuevo Chino y La Plata será el centro de atención mundial
"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
VIDEO. ¿Es cara la ropa en La Plata? Qué opinan los platenses
Fiesta del Tomate, cine, música y carnaval en La Plata este fin de semana

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla