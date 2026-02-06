El suicidio de los tres tiros en Punta Lara: se conoció el resultado de la autopsia al ex funcionario
El suicidio de los tres tiros en Punta Lara: se conoció el resultado de la autopsia al ex funcionario
En la antesala del inicio de clases, docentes bonaerenses confirmaron el paro del 11 de febrero
Sin consenso para realizar un paro general, la CGT confirmó la movilización al Congreso
Tensión frente a una estación de GNC en La Plata por un auto que ardió en llamas
Cami Homs rompió el silencio a 10 días del nacimiento de Aitana y contó como lo viven con El Principito Sosa
Llega el Año Nuevo Chino y La Plata será el centro de atención mundial
¡Este finde se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más
Fiesta del Tomate y carnaval: las actividades en La Plata este fin de semana
El precio de los alimentos se disparó un 2,5% en la primera semana de febrero
"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
Denuncian que un hombre "molió a golpes" a un nene a metros del Hospital de Niños de La Plata
Orgullo: un investigador del Conicet La Plata será presidente de la Sociedad Americana de Microbiología
Otro escándalo sacude a la Legislatura: perimetral a un empleado denunciado por abuso y acoso sexual
VIDEO. ¿Es cara la ropa en La Plata? Qué opinan los platenses
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
“Es un hito histórico para nuestro país”, aseguró Adorni sobre el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU.
En medio del apagón masivo de Uber, DiDi y Cabify, choferes se reúnen en La Plata
¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases
Los Obama como monos, el polémico video conspirativo de Trump sobre las elecciones en EE UU
Moria Casán sorprendió al doctor Capuya: una pregunta íntima, risas y cierta incomodidad
Gritos, alarmas vecinales y terror por una entradera frustrada a metros de la comisaría de Gonnet
Por caída de árboles cerca del Centro, dos autos aplastados y una calle cortada
Quiénes podrán tomar cerveza en el Monumental, cómo comprar y otros requisitos
Denuncian "crisis edilicia" en distintas sedes judiciales bonaerenses
“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
Una parrilla de La Plata vivió en carne propia la inseguridad: robo y destrozos
“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
“Tengo tantas ganas”: la polémica foto que subió una concejala de Milei
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la investigación por la muerte de un ex funcionario municipal hallado sin vida en la costa de Punta Lara este viernes se conoció el resultado preliminar de la autopsia, que confirma que se trató de un suicidio.
Como se informó desde ayer, el hallazgo ocurrió en la mañana del jueves 5 de febrero, cuando trabajadores municipales que realizaban tareas de limpieza en una playa de Punta Lara alertaron a la Policía por la presencia de un cuerpo en la costa. El cadáver se encontraba boca arriba sobre un conjunto de piedras, descalzo y vestido con pantalón oscuro y remera azul clara.
Personal del SAME certificó el fallecimiento en el lugar. Poco después, la víctima fue identificada como Walter Ramón Rovetta Dorrego, ex inspector municipal de tránsito de Ensenada, ya jubilado.
Junto al cuerpo se secuestró una pistola calibre .22 —con el martillo montado— y vainas servidas, elementos que desde un primer momento orientaron la investigación hacia la hipótesis de autodeterminación. La causa quedó en manos de la UFI N° 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, bajo la carátula inicial de “averiguación de causales de muerte”.
El informe forense, conocido este viernes 6 de febrero, confirmó que Rovetta presentaba tres impactos de bala: dos en el tórax y uno en la cabeza. Sin embargo, el estudio determinó que el disparo craneal no ingresó en la masa encefálica, ya que el proyectil pasó por debajo de la bóveda craneana y detrás de los ojos, sin afectar el cerebro.
Según los peritos, la causa efectiva de muerte fue un shock traumático irreversible e hipovolémico provocado por uno de los disparos que perforó el corazón. Los otros proyectiles ingresaron por el tórax de adelante hacia atrás y quedaron alojados en la región dorsal izquierda.
LE PUEDE INTERESAR
Detuvieron al acusado de la violación a una menor Miramar
Como ya había adelantado EL DIA, fuentes judiciales confirmaron además que el ex funcionario era investigado en una causa por presunto abuso de un menor, un expediente que continuaba en trámite al momento de su fallecimiento.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí