Policiales

El suicidio de los tres tiros en Punta Lara: se conoció el resultado de la autopsia al ex funcionario

6 de Febrero de 2026 | 15:23

En la investigación por la muerte de un ex funcionario municipal hallado sin vida en la costa de Punta Lara este viernes se conoció el resultado preliminar de la autopsia, que confirma que se trató de un suicidio.

Como se informó desde ayer, el hallazgo ocurrió en la mañana del jueves 5 de febrero, cuando trabajadores municipales que realizaban tareas de limpieza en una playa de Punta Lara alertaron a la Policía por la presencia de un cuerpo en la costa. El cadáver se encontraba boca arriba sobre un conjunto de piedras, descalzo y vestido con pantalón oscuro y remera azul clara.

Personal del SAME certificó el fallecimiento en el lugar. Poco después, la víctima fue identificada como Walter Ramón Rovetta Dorrego, ex inspector municipal de tránsito de Ensenada, ya jubilado.

Junto al cuerpo se secuestró una pistola calibre .22 —con el martillo montado— y vainas servidas, elementos que desde un primer momento orientaron la investigación hacia la hipótesis de autodeterminación. La causa quedó en manos de la UFI N° 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, bajo la carátula inicial de “averiguación de causales de muerte”.

El informe forense, conocido este viernes 6 de febrero, confirmó que Rovetta presentaba tres impactos de bala: dos en el tórax y uno en la cabeza. Sin embargo, el estudio determinó que el disparo craneal no ingresó en la masa encefálica, ya que el proyectil pasó por debajo de la bóveda craneana y detrás de los ojos, sin afectar el cerebro.

Según los peritos, la causa efectiva de muerte fue un shock traumático irreversible e hipovolémico provocado por uno de los disparos que perforó el corazón. Los otros proyectiles ingresaron por el tórax de adelante hacia atrás y quedaron alojados en la región dorsal izquierda.

Como ya había adelantado EL DIA, fuentes judiciales confirmaron además que el ex funcionario era investigado en una causa por presunto abuso de un menor, un expediente que continuaba en trámite al momento de su fallecimiento.

