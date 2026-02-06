Llega el Año Nuevo Chino y La Plata será el centro de atención mundial

Otro escándalo sacude a la Legislatura: perimetral a un empleado denunciado por abuso y acoso sexual
La celebración se consolida como el evento chino más grande del continente: convocará a visitantes de 12 países y alcanzará 1.400 millones de televidentes
Escuchar esta nota
Llega el Año Nuevo Chino y La Plata será protagonista. El evento tendrá lugar el próximo sábado 21 y domingo 22 de febrero en Plaza Moreno y será destacado a nivel mundial, ya que se espera que sea visto por 1.400 millones de personas en China y la región asiática a través de la transmisión del emblemático Festival de los Faroles de China, celebrando oficialmente el fin de estas festividades.
Este impacto mediático no solo elevará la visibilidad de nuestra ciudad a nivel internacional, sino que también reforzará su identidad como un punto de encuentro cultural entre la comunidad oriental y local.
El evento multicultural, ya consolidado como el más grande del continente, no solo atraerá a una multitud de aproximadamente 700.000 asistentes –equivalente a llenar 13 estadios de Ciudad de La Plata–, sino que también dará la bienvenida a visitantes de más de 12 países, incluyendo China, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, España e Italia, entre otros. La presencia de estas delegaciones internacionales destaca el interés y la importancia de La Plata como un punto de encuentro cultural.
Además, se espera una masiva concurrencia por parte del público proveniente de localidades vecinas, tales como Punta Indio, Berazategui, Magdalena, Berisso, Ensenada y otros distritos provinciales como Escobar, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La consolidación de La Plata como sede de los festejos por el Año Nuevo Chino en Argentina refleja el profundo arraigo y la relación histórica con comunidades chinas, al ser hermana de las ciudades Jiujiang, Xian, Chengdú y Shenyang. Este vínculo no solo enriquece la diversidad cultural de la capital bonaerense, sino que también promueve la integración, el trabajo conjunto y el entendimiento entre distintos pueblos.
El festejo contará con numerosos atractivos y espectáculos de nivel internacional, con artistas provenientes desde China que le permitirán a los asistentes recibir el año 4724 del calendario chino tradicional.
Durante dos días, el público podrá disfrutar de una cargada agenda de actividades que incluirá más de 50 presentaciones en el escenario y cerca de 200 puestos de emprendedores gastronómicos y artesanos.
En esta oportunidad, se montará un Barrio Chino donde se podrá disfrutar de la comida oriental y atracciones propias de la cultura asiática. Allí estará presente el programa CUGA (Circuito Urbano Gastronómico) con grandes variedades de estilos culinarios, y el tradicional paseo de artesanos de la Feria Manos Platenses, enmarcado en el programa de Economía Social de la Fundación Pro Humanae Vitae. Justamente el presidente de la entidad, Rafael Velázquez, dijo que “este encuentro representa más que un festejo, estamos celebrando el principal conglomerado entre Argentina y China del país”. Asimismo indicó que “el Año Nuevo Chino es la consecuencia de un trabajo gigante, multidimensional que desarrollamos desde la Fundación con nuestros amigos chinos, siendo los principales impulsores de la relación bilateral entre ambos países en áreas clave como la ciencia, la tecnología, los negocios, la cultura y el arte”.
En la Plaza China, el público podrá acercarse a practicar caligrafía antigua, jugar con los tradicionales palitos chinos, aprender la milenaria técnica del recorte de papel o degustar un rico té con la afamada Ceremonia Tradicional.
Este año también se sumará el Encuentro de Artes Marciales, donde se podrán practicar disciplinas tradicionales chinas como el Kung Fu y el Tai Chi, junto a otras disciplinas asiáticas como el Taekwondo, Karate y Judo.
De acuerdo al cronograma, el escenario principal cobrará vida desde el mediodía con numerosas presentaciones durante ambas jornadas, contando con la participación de escuelas de artes marciales de la ciudad de La Plata y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de 20 artistas orientales que llegarán al país para presentarse exclusivamente en este festejo.
Como ya es una costumbre, los protagonistas del evento serán los tradicionales Leones y Dragones chinos que saldrán a escena en la Ceremonia de Clavado de Pupilas en pos de llevar prosperidad y buenos augurios para todos los presentes.
En cuanto a los espectáculos musicales, el evento contará con la destacada presentación de Along, la revelación del Pop Chino y el cantante furor en redes, Chino Cuartetero. Además, participará la compañía de Tango que deslumbra a China, Tango por la Paz.
De igual modo, se podrá disfrutar del Desfile de Moda Imperial China, danzas tradicionales y shows de K-Pop y distintos ritmos; mientras que el cierre estará a cargo de reconocidas bandas platenses y DJ set.
Cabe destacar que el evento es organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de La Plata, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata , la Cámara de Comercio de Guangdong en Argentina, el Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina y la Escuela Mei Hua; acompañados por las cámaras comerciales, miembros del Instituto de Formación y Promoción del Comercio a saber: la Asociación Amigos de Calle Doce; la Cámara Comercial del Centro Platense; el Centro de Comerciantes e Industriales de Avenida 44 y el Instituto Confucio de la UNLP.
