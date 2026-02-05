Otro edifico en peligro en el centro de La Plata y crece el temor por balcones en mal estado
El gobierno bonaerense ofreció este jueves a los gremios estatales y docentes un aumento salarial del 2 por ciento con los sueldos de febrero. La propuesta fue rechazada de plano por los sindicatos que la consideraron “insuficiente”.
Ahora la administración de Axel Kicillof se comprometió a reformular la oferta y volver a reunirse con los gremios en los próximos días. El tiempo corre porque el cierre de la liquidación de los sueldos comienza alrededor del día 15 y la Provincia necesita cerrar un acuerdo para que las clases comiencen en tiempo y forma el 2 de marzo.
La propuesta del 2 por ciento fue rechazada por todas las organizaciones por dos cuestiones básicas. La primera, porque se estima que la inflación de febrero va a estar por encima de ese porcentaje y los salarios volverán a quedar por debajo del índice del costo de vida. Pero además, surge una lectura minuciosa sobre la oferta que contribuyó decididamente al rechazo gremial.
Más allá de las declaraciones posteriores de rigor que hicieron las distintas organizaciones, la mejora salarial en el bolsillo de los trabajadores iba a ser solamente del 0,5 por ciento. Ese impacto se explica en que cuando la Provincia acordó con los sindicatos en enero, redondeó una oferta del 4,5 por ciento del cual el 1,5 por ciento sería retroactivo a diciembre.
Según explicaron fuentes ligadas a los gremios, ese 4,5 por ciento ya se pagó con los salarios de enero, pero el retroactivo dejará de incidir en el sueldo de bolsillo en los meses posteriores. Por eso, los sindicatos habían reclamado que la base de la nueva oferta tuviera en cuenta ese 1,5 por ciento. “Si por ejemplo no hubiera aumento, en marzo terminaríamos cobrando menos”, graficaron voceros sindicales.
Por eso, ese 2 por ciento que incluye el 1,5 por ciento que los trabajadores perderían producto del retroactivo que se dejaría de pagar, fue rechazado de plano por los gremios porque consideran que la suba real apenas terminaría siendo del 0,5 por ciento.
Más allá de la interpretación y el impacto de los porcentajes, la paritaria terminó pasando a un cuarto intermedio.
En ese marco, el Frente de Unidad Docente Bonaerense apuntó al gobierno de Javier Milei porque sus políticas “deterioran el poder adquisitivo de los salarios” y sostuvo que la propuesta presentada por el gobierno provincial “resultó insuficiente y, en consecuencia, fue rechazada”.
Al mismo tiempo, reclamó avanzar “hacia un aumento salarial genuino, capaz de dar respuesta a las necesidades de las y los trabajadores de la Educación”.
Por su parte, la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), rechazó “la propuesta de incremento salarial al considerarla insuficiente frente a las necesidades del sector”.
En ese contexto, la organización sindical solicitó al Ejecutivo que “revise el ofrecimiento y realice un mayor esfuerzo para mejorar el porcentaje propuesto a la mayor brevedad, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo que contemple la situación de los trabajadores estatales”.
Recategorizaciones
También UPCN rechazó la propuesta por insuficiente y planteó que la Provincia avance en la resolución de una serie de planteos como la recategorización de los trabajadores; la titularización de la categorías interinas que tengan 3 años consecutivos o 5 alternados y no hayan sido designados y el pago de una bonificación especial para el personal de mantenimiento de la administración.
La organización también pidió discutir el régimen horario del Instituto Cultural; la situación de los empleados del ministerio de Ambiente; la correcta liquidación de los años de antigüedad durante la vigencia de la emergencia económica y el pase a planta permanente del personal temporario o que revista en categorías precarizadas.
