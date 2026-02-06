La caída de un añoso árbol en 6 entre 63 y 64 bloqueaba el tránsito y provocaba desvíos

Del paraíso fiscal al aula, cómo funciona el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Del paraíso fiscal al aula, cómo funciona el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Un árbol cedió y cayó sobre la cinta asfáltica este viernes a primera hora en 6 entre 63 y 64. A causa de lo sucedido la calle quedó bloqueada y los vehículos debían desviarse. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.
La postal del ejemplar tumbado en plena calzada vehicular sorprendió a vecinos y automovilistas. No sólo lamentaron la pérdida de un árbol histórico de la cuadra sino que además criticaron la falta de mantenimiento y seguimiento de este tipo de árbol de muchos años. En este caso estaba prácticamente seco y se vino abajo por ese motivo, indicaron frentistas.
"No tuvo un mínimo de atención por parte de las autoridades. Afortunadamente al momento de caer no pasaba nadie por aquí", expresaron.
En el transcurso de la mañana se aguardaba por la presencia de personal de la Comuna para trozar y remover los restos de la planta, que ocupaba todo el ancho de la calle.
En este marco los vecinos debían desviarse hacia calles aledañas para proseguir con sus recorridos.
Por otro lado, en la caída el árbol arrastró cableados de servicios públicos que quedaron a mu baja altura. En ese sentido, advirtieron por un potencial peligro, al tiempo que solicitaron la presencia de operarios especializados.
