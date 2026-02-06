Fiesta del Tomate, cine, música y carnaval en La Plata este fin de semana

La Plata tiene una agenda cultural repleta de actividades para disfrutar en familia este fin de semana en diversos espacios. El cronograma incluye funciones del Cine Móvil en distintos barrios, la Fiesta del Tomate Platense, espectáculos de tango y folklore, encuentros literarios, recorridos turísticos, talleres, el inicio de los carnavales barriales y una amplia oferta de muestras de arte en museos y centros culturales.

Este es la agenda, día por día:

VIERNES 6

La Municipalidad, a través del Cine Móvil, ofrecerá desde las 19:00 una nueva proyección de Intensamente 2 en la Plaza San Francisco de Asís de Melchor Romero, emplazada en 171 y 521.

En el mismo día y horario se desarrollará la Milonga La Simone con clase previa y musicalización en el Patio de Tango en la calle 419 (ex Arana) entre 6 y Parque Centenario (Villa Elisa), mientras que a las 20:00 tendrá lugar el espectáculo Tango y Milonga: Hasta que la muerte nos una en el Centro Cultural Julio López (137 y 64)

Finalmente, a las 20:00 en 211 entre 522 y 523 (Abasto) se realizará el carnaval barrial Los Pimpollos, organizado por organizaciones sociales, culturales y vecinos.

SÁBADO 7

Desde las 10:30 se realizará el walking tour Ciudad de película con punto de encuentro en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno. A las 11:00, en tanto, el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas (19 y 51) será la sede de un taller intensivo de narración oral El arte de contar cuentos.

Como parte central de la jornada, la capital bonaerense vivirá la 21° edición de la Fiesta del tomate platense, una iniciativa que se desarrollará de 10:00 a 18:00 en la Estación Experimental Gorina (ubicada en calle 501 y 149) y contará con puestos de frutas, hortalizas, plantines, conservas, artesanías y más.

Desde las 18:00 se presentará la banda Tierra Fértil Rock en el Paseo de Compras Meridiano V (18 y 71) y, a la misma hora, se desarrollará el carnaval barrial Los Terribles de Malvinas en Romero (211 entre 522 y 523).

En última instancia, a las 19:00 el Cine Móvil proyectará Intensamente 2 en 137 y 32 (San Carlos) y a las 21:00 se realizará la Milonga en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas.

DOMINGO 8

A las 12:30 en la Plaza Nuestra Señora de Copacabana (25 y 525), se llevará adelante el carnaval barrial de Bolivia 2026. Por la tarde, desde las 17:00 se dictará el taller intensivo de verano House y Electro Dance en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha (50 e/ 6 y 7).

Asimismo, a las 18:00 se presentará Triana Redondel en el Paseo de Compras Meridiano V (18 y 71) y a las 18:30 se realizará el walking tour Ciudad soñada con salida desde la Piedra Fundacional de Plaza Moreno. El fin de semana culminará a las 20:30 con el Cine Móvil en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas (19 y 51) donde se proyectará el corto seleccionado por el Festival Queer La Ciénaga, dirigido por Lucrecia Martel.

MUESTRAS PARA VISITAR

La agenda cultural del Municipio también cuenta con diversas muestras para recorrer, como El filo de esta piel prestada en el Espacio E del MACLA; Filiaciones y contrapuntos en la colección del MACLA en las salas 2 y 3 del museo; Abracadabra en la sala 3 del MUMART; y HabitARTE en las salas 1 y 2 del MUMART, todos ubicados en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha (50 entre 6 y 7).

También se podrá visitar Patrimonio escultural develado. Acuarelas, de Walter Di Santo, en el Espacio de Extensión del MUMART del Hospital Italiano (51 entre 29 y 30 PB), el Salón Molina Campos 2025 en el Teatro Argentino (51 entre 9 y 10) y la muestra de SITRO y Horacio Beccaria en la colección del MACLA (50 entre 6 y 7).