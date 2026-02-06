Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

Policiales

Gritos, alarmas vecinales y terror por una entradera frustrada a metros de la comisaría de Gonnet

Gritos, alarmas vecinales y terror por una entradera frustrada a metros de la comisaría de Gonnet
6 de Febrero de 2026 | 10:11

Escuchar esta nota

Un intento de entradera generó alarma durante la noche del jueves en Gonnet y puso en alerta a vecinos de la zona de calle 16 entre 504 y 505, a tan solo tres cuadras de la comisaría local. El hecho no pasó a mayores gracias a la reacción de las víctimas y a la activación de alarmas, que obligaron a los sospechosos a escapar.

Según relataron los propios damnificados a EL DÍA, todo ocurrió cuando llegaban a su vivienda y se disponían a ingresar con el auto. En ese momento, una moto con al menos dos ocupantes se acercó lentamente desde la esquina y se detuvo a pocos metros, en una actitud que les resultó sospechosa.

Ante la situación, comenzaron a sonar las alarmas y se produjeron gritos de advertencia. En medio de la confusión, una de las puertas del vehículo quedó abierta y uno de los delincuentes se acercó rápidamente al auto con la intención de llevarlo.

De acuerdo al testimonio, el sospechoso llegó a meterse en el vehículo y buscó las llaves para arrancarlo, pero no logró su cometido porque ya no estaban en el interior: las tenía en la mano el hijo mayor de la familia. Mientras tanto, las víctimas intentaban resguardarse dentro de la casa; uno de ellos incluso se ocultó detrás de unas plantas del jardín.

La reacción y el ruido de las alarmas frustraron el robo. Los motochorros desistieron y escaparon del lugar a toda velocidad, sin concretar la entradera ni el robo del vehículo.

Tras lo ocurrido, los vecinos difundieron un mensaje para alertar a la cuadra y solicitar colaboración: pidieron a quienes cuenten con cámaras de seguridad en la zona que revisen las grabaciones y aporten imágenes que permitan identificar a los sospechosos y dejar constancia formal del episodio ante la dependencia policial correspondiente.

Por último, e hecho reavivó la preocupación por la inseguridad en Gonnet, especialmente por tratarse de una modalidad reiterada en distintos barrios de La Plata: delincuentes que interceptan a vecinos cuando llegan a sus casas para intentar ingresar junto a ellos o robarles el auto. En esta oportunidad, la rápida reacción evitó que el episodio pasara a mayores.

