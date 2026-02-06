Gritos, alarmas vecinales y terror por una entradera frustrada a metros de la comisaría de Gonnet

Denuncian "crisis edilicia" en distintas sedes judiciales bonaerenses
Denuncian "crisis edilicia" en distintas sedes judiciales bonaerenses
Un intento de entradera generó alarma durante la noche del jueves en Gonnet y puso en alerta a vecinos de la zona de calle 16 entre 504 y 505, a tan solo tres cuadras de la comisaría local. El hecho no pasó a mayores gracias a la reacción de las víctimas y a la activación de alarmas, que obligaron a los sospechosos a escapar.
Según relataron los propios damnificados a EL DÍA, todo ocurrió cuando llegaban a su vivienda y se disponían a ingresar con el auto. En ese momento, una moto con al menos dos ocupantes se acercó lentamente desde la esquina y se detuvo a pocos metros, en una actitud que les resultó sospechosa.
Ante la situación, comenzaron a sonar las alarmas y se produjeron gritos de advertencia. En medio de la confusión, una de las puertas del vehículo quedó abierta y uno de los delincuentes se acercó rápidamente al auto con la intención de llevarlo.
De acuerdo al testimonio, el sospechoso llegó a meterse en el vehículo y buscó las llaves para arrancarlo, pero no logró su cometido porque ya no estaban en el interior: las tenía en la mano el hijo mayor de la familia. Mientras tanto, las víctimas intentaban resguardarse dentro de la casa; uno de ellos incluso se ocultó detrás de unas plantas del jardín.
La reacción y el ruido de las alarmas frustraron el robo. Los motochorros desistieron y escaparon del lugar a toda velocidad, sin concretar la entradera ni el robo del vehículo.
Tras lo ocurrido, los vecinos difundieron un mensaje para alertar a la cuadra y solicitar colaboración: pidieron a quienes cuenten con cámaras de seguridad en la zona que revisen las grabaciones y aporten imágenes que permitan identificar a los sospechosos y dejar constancia formal del episodio ante la dependencia policial correspondiente.
Por último, e hecho reavivó la preocupación por la inseguridad en Gonnet, especialmente por tratarse de una modalidad reiterada en distintos barrios de La Plata: delincuentes que interceptan a vecinos cuando llegan a sus casas para intentar ingresar junto a ellos o robarles el auto. En esta oportunidad, la rápida reacción evitó que el episodio pasara a mayores.
