VIDEO.- La respuesta del platense Ian Moche a Lilia Lemoine luego de que lo acuse de "actuar de autista"

“Era paz y ahora se rompió todo”: el dolor de la familia que pide justicia por Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón
Ian Moche, el niño platense reconocido por su activismo en defensa de los derechos de las personas con autismo, publicó un video en sus redes sociales para responderle a la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, quien lo acusó en televisión de “actuar como autista” y lanzó duras descalificaciones contra su madre, Marlene Spesso.
El mensaje fue difundido en su cuenta de Instagram. En el video, el menor explicó cómo recibió los comentarios de la legisladora y habló del impacto emocional que tuvieron en su familia.
“Fue sorpresivo, no lo esperábamos. Estábamos muy concentrados en lo que iba a ser este día y fue una sorpresa. Fue feo, nos angustió un poco, pero estamos bien porque tratamos de no darle cabida a esto”, expresó.
Desde el inicio del descargo, Moche remarcó que no quería que la discusión quedara atrapada en el conflicto personal, sino que sirviera para volver a poner el foco en la situación de las personas con discapacidad.
En su intervención, el niño subrayó que la polémica coincidió con la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que consideró central para el colectivo que representa. Por eso insistió en que la agenda pública no debería concentrarse en agravios personales.
“No se está hablando de lo importante, que es la situación de la discapacidad. Tenemos que concientizar y seguir adelante”, afirmó.
Moche sostuvo que su compromiso como activista se mantiene intacto pese a la controversia. “Esto no nos va a detener. Nosotros siempre vamos a seguir unidos a todos ustedes”, dijo al dirigirse a sus seguidores, a quienes agradeció por los mensajes de apoyo que recibió tras la difusión de los dichos de la diputada.
En ese sentido, definió su respuesta como una forma de transformar el episodio en una oportunidad de concientización. “Tenemos que salir a combatir con amor. A mí esto no me detiene, Ian Moche sigue para rato”, señaló hacia el cierre del video.
El intento de diálogo con la diputada Lemoine
Durante el descargo, el niño contó que intentó comunicarse con Lemoine de manera privada para responderle, aunque no obtuvo respuesta. “Le tratamos de escribir, nos pasaron su número, no nos contestó y eso también nos angustió un poco”, relató.
En un tramo del mensaje, le habló directamente a la legisladora con un tono irónico y conciliador a la vez. “Yo entiendo, Lilia, que a vos te guste el cosplay, el manga y el animé. A mí también me encanta. Tal vez algún día sea presidente y posiblemente haga cosplay”, comentó.
La frase buscó bajar la tensión del intercambio y reforzar la idea de que las diferencias no deberían derivar en agresiones personales.
Horas antes, en un programa de televisión, Moche ya había ensayado una primera respuesta pública: “Ella dice que yo actúo de autista, pero ¿qué puede saber de lo que es actuar como una persona autista si el autismo es una condición en la que cada persona es diferente?”.
Qué dijo Lilia Lemoine
Las declaraciones de Lemoine se produjeron durante un debate en LN+ sobre la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años, una política que se aplica en Australia y que comenzó a discutirse en otros países.
En medio de esa conversación, la diputada argumentó que los padres son responsables del uso de redes por parte de sus hijos y lanzó una crítica directa contra la familia de Moche. “Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”, afirmó.
Luego profundizó sus cuestionamientos hacia la madre del niño con descalificaciones personales y vinculó el caso con una supuesta utilización política. Consultada por la relación entre sus dichos y el tema del debate, no amplió fundamentos.
Las frases generaron un fuerte rechazo en redes sociales y reabrieron la discusión sobre los límites del debate público cuando involucra a menores de edad.
No es la primera vez que Ian Moche y su familia quedan en el centro de una controversia política. En episodios anteriores, publicaciones de figuras nacionales derivaron en cruces mediáticos e incluso en reclamos judiciales impulsados por la familia para exigir la eliminación de contenidos.
Pese a ese contexto, el niño insistió en que su objetivo no es profundizar enfrentamientos, sino sostener su tarea de visibilización. “Amamos lo que hacemos, escuchamos a la gente y vamos a seguir adelante”, afirmó.
Su mensaje final volvió a enfatizar la necesidad de construir conciencia social sobre la discapacidad por encima de la disputa partidaria. “Tenemos que concientizar con amor y salir adelante”, cerró.
