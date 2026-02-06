Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

Espectáculos |Sin escalas

Moria Casán sorprendió al doctor Capuya: una pregunta íntima, risas y cierta incomodidad

Moria Casán sorprendió al doctor Capuya: una pregunta íntima, risas y cierta incomodidad
6 de Febrero de 2026 | 07:22

Escuchar esta nota

Ahora, Moria Casán se convirtió en una de las mejores incorporaciones que ha realizado El Trece.

Así, la diva volvió a la televisión de la mano del canal con un magazine que conquistó a propios y extraños. 

En el programa "La Mañana con Moria", la One no está sola si no que cuenta con un gran equipo en las que se encuentran grandes figuras.

Allí, la conductora decidió hacerle una pregunta muy íntima a Guillermo Capuya, el doctor que se encuentra como panelista.

"¿Sos para todo pulcro? ¿Te depilás los testículos?", fue la consulta que sorprendió a todos en el estudio de El Trece y que provocó la risa de los compañeros.

Entonces, en ese instante Capuya soltó una carcajada y dio a entender que lo hacía.

Ficciones verticales: historias breves, consumo compulsivo y un nuevo lenguaje

Los Tinelli siguen en guerra y ahora aseguran que Cande y Juana no se pueden ver

"Igual que Sofovich", expresó Moria tras la respuesta de su compañero. Posteriormente Guillermo Capuya dio un consejo a la audiencia y dejó en claro que "hay que usar depilación láser porque la maquinita lastima".

Finalmente, vale destacar que, no es la primera vez que Moria Casán va al hueso con estas preguntas en pleno programa, ya que lo ha hecho en diferentes oportunidades con algunos invitados.

Recordemos que, en uno de los primeros programas lo hizo con L-Gante y el artista no tuvo problema en contar intimidades.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

