Denuncian "crisis edilicia" en distintas sedes judiciales bonaerenses
El gremio de los empleados judiciales (AJB) de la Provincia solicitó a la Corte, la Procuración y el Poder Ejecutivo una Mesa de Trabajo específica "para abordar soluciones frente al deterioro de las condiciones de infraestructura en diversos departamentos judiciales".
La entidad sindical denunció que "el 2026 comienza con un panorama alarmante en numerosos edificios del Poder Judicial bonaerense". "En distintos departamentos judiciales, el deterioro sostenido de la infraestructura y la falta de mantenimiento básico profundizan condiciones de trabajo cada vez más precarias, que no solo afectan el normal funcionamiento de las dependencias, sino que en muchos casos ponen en serio riesgo la salud de las y los trabajadores judiciales", consignaron.
"Continuamos realizando un relevamiento sistemático y la correspondiente denuncia de estas situaciones, que se repiten en múltiples oficinas tanto dependientes de la Suprema Corte de Justicia como de la Procuración provincial", afirmaron.
"Lejos de tratarse de hechos aislados, se trata de una problemática estructural que se arrastra desde hace años y que no ha recibido respuestas acordes a su gravedad", precisaron.
El gremio adujo que "durante 2024 y 2025, el gremio planteó de manera reiterada esta situación en las instancias paritarias ante el Poder Ejecutivo provincial, así como en las reuniones periódicas mantenidas con las autoridades de la Procuración y de la Suprema Corte. Sin embargo, los avances han sido mínimos y, mientras tanto, las condiciones de trabajo continúan deteriorándose".
A partir de los relevamientos el gremio informó que "entre los casos más visibles y graves se destacan las pésimas condiciones edilicias en las que se desempeñan las y los trabajadores de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Mar del Plata, así como la persistente falta de sistemas de refrigeración y calefacción adecuados en el edificio de Fiscalías y de Corte de Lomas de Zamora, en el edificio del Ministerio Público de Malvinas Argentinas y en el edificio de los juzgados de Familia, ambos de la Departamental San Martín y el las fiscalías de Mercedes".
Y agregó que "también se registran situaciones críticas en edificios de fiscalías descentralizadas de localidades como Las Flores, Mar del Tuyú y Necochea, en los Juzgados de Paz de Mar Chiquita y Balcarce entre muchos otros casos que configuran una situación que se repite en distintas dependencias de la provincia".
Al respecto, el secretario General de la AJB, Hugo Russo advirtió sobre la necesidad de un abordaje integral de la problemática: “Las situaciones de extrema gravedad edilicia que se sufren en múltiples dependencias es algo que la AJB viene denunciando de forma constante. Los avances y las respuestas han sido muy menores y la crisis sigue avanzando”.
Otra autoridad de la AJB destacó en esa línea que “es indispensable abordar de manera integral la salud laboral de nuestros compañeros y compañeras, no solo en relación con los problemas edilicios, sino también frente a la sobrecarga laboral y la ausencia de políticas de prevención. Necesitamos una mesa de trabajo específica, porque trabajar en estas condiciones nos enferma”.
Por último, el gremio reiteró el reclamo "por soluciones urgentes y de fondo, que garanticen edificios seguros, condiciones dignas de trabajo y políticas preventivas que resguarden la salud de quienes sostienen diariamente el funcionamiento del sistema judicial en la provincia".
