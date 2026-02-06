Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Apagón masivo de Uber, DiDi y Cabify: choferes paran por 24 horas y se reúnen en asamblea en La Plata

Apagón masivo de Uber, DiDi y Cabify: choferes paran por 24 horas y se reúnen en asamblea en La Plata
6 de Febrero de 2026 | 08:06

Un apagón masivo de las aplicaciones de transporte Uber, DiDi y Cabify se desarrolla durante 24 horas en distintas ciudades del país y tiene fuerte impacto en La Plata, donde los choferes también convocaron a una asamblea para definir los pasos a seguir. La medida busca visibilizar el malestar del sector por la baja de tarifas y la caída de los ingresos.

La protesta consiste en una desconexión total de las plataformas durante toda la jornada. El reclamo apunta directamente a las empresas por los cambios aplicados en enero, cuando se redujeron la tarifa base, la mínima y el valor por kilómetro recorrido que reciben los conductores, mientras que los precios para los usuarios se mantuvieron.

Desde el sector explican que el impacto económico fue inmediato. Referentes de los choferes aseguran que los promedios de facturación pasaron de alrededor de $20.000 por hora en diciembre a cerca de $10.000 en enero, lo que generó un fuerte malestar y motivó la protesta.

Pablo León, presidente de la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina, cuestionó la falta de respuestas de las empresas y señaló que “nadie da la cara para explicar cómo manejan los valores”, además de advertir que trabajar con tarifas actuales resulta “imposible”.

En La Plata, los conductores se concentrarán entre las 11 y las 14 en la zona de 120 y 34, donde realizarán una asamblea para analizar la situación y coordinar posibles medidas futuras. También pidieron a los usuarios que no soliciten viajes durante la jornada para reforzar el impacto del apagón.

La medida se replica en distintos puntos del país y vuelve a poner en agenda el debate sobre la regulación de las aplicaciones y las condiciones laborales de quienes trabajan a través de estas plataformas.

