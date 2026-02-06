Una parrilla vivió en carne propia la inseguridad

La parrilla de 25 y 57 que resultó saqueada y vandalizada / WEB

La jornada de trabajo comenzó ayer de la peor manera en un comercio de parrilla que está a pocos metros del club platense Universal.

Por lo que se conoció de fuentes policiales del caso, la dueña junto a su pareja de ese local, ubicado en las calles 25 y 57, se presentó promediando la mañana en la comisaría quinta para denunciar un cuantioso y vandálico escruche.

Según lo expuesto por la mujer, cerca de las 9 recibió un llamado telefónico de la encargada del negocio, que la estremeció y colmó de indignación.

“Le hizo saber a la denunciante que al llegar a la parrilla constató que habían estado delincuentes, lo que se evidenció por algunos daños y el importante desorden en ese negocio”, indicó uno de los voceros.

Acotó que “si bien la trabajadora le solicitó a su empleadora que se dirigiera al lugar, esta última le encargó que, para ir ganando tiempo, llamara al 911”.

Minutos después, la damnificada se presentó en la parrilla, donde ya estaban efectivos policiales que habían entrado al local junto a la encargada.

“En ese momento, los policías y la encargada de la parrilla solo advirtieron que, a simple vista, los delincuentes habían violentado la cortina metálica y había roto un vidrio roto de la ventana” consignó el informante.

Reveló, a su vez, que “también la empleada comentó que faltaba un teléfono celular, al igual que porciones de carne que estaban en una heladera”.

Pero el faltante más significativo fue, precisó el vocero, “la recaudación de días anteriores, que totalizaron alrededor de 1.260.000 pesos”.

¿QUEDARON FILMADOS?

De todas maneras, se informó que el perjuicio económico para la pareja dueña de esta parrilla podría ser todavía mayor.

“Es que los policías le pidieron a la denunciante que no tocara nada hasta que llegara personal de la Policía Científica, así que no pudo revisar convenientemente todo el comercio”, señaló la fuente allegada a la investigación.

Asimismo, queda por revelar inclusive si los escruchantes fueron captados por cámaras de seguridad de la parrilla, porque “la mujer contó que las imágenes las tiene su pareja, pero que está de vacaciones en un lugar donde no tenía señal”. Cuando se cuente con ese dato y de existir más faltantes “se ampliará la denuncia”.