Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Fue en 25 y 57, donde los ladrones, además, causaron destrozos

Una parrilla vivió en carne propia la inseguridad

Una parrilla vivió en carne propia la inseguridad

La parrilla de 25 y 57 que resultó saqueada y vandalizada / WEB

6 de Febrero de 2026 | 02:46
Edición impresa

La jornada de trabajo comenzó ayer de la peor manera en un comercio de parrilla que está a pocos metros del club platense Universal.

Por lo que se conoció de fuentes policiales del caso, la dueña junto a su pareja de ese local, ubicado en las calles 25 y 57, se presentó promediando la mañana en la comisaría quinta para denunciar un cuantioso y vandálico escruche.

Según lo expuesto por la mujer, cerca de las 9 recibió un llamado telefónico de la encargada del negocio, que la estremeció y colmó de indignación.

“Le hizo saber a la denunciante que al llegar a la parrilla constató que habían estado delincuentes, lo que se evidenció por algunos daños y el importante desorden en ese negocio”, indicó uno de los voceros.

Acotó que “si bien la trabajadora le solicitó a su empleadora que se dirigiera al lugar, esta última le encargó que, para ir ganando tiempo, llamara al 911”.

Minutos después, la damnificada se presentó en la parrilla, donde ya estaban efectivos policiales que habían entrado al local junto a la encargada.

LE PUEDE INTERESAR

A punta de navaja, sembró terror en un kiosco

LE PUEDE INTERESAR

Un playero, blanco de un ataque de motochorros

“En ese momento, los policías y la encargada de la parrilla solo advirtieron que, a simple vista, los delincuentes habían violentado la cortina metálica y había roto un vidrio roto de la ventana” consignó el informante.

Reveló, a su vez, que “también la empleada comentó que faltaba un teléfono celular, al igual que porciones de carne que estaban en una heladera”.

Pero el faltante más significativo fue, precisó el vocero, “la recaudación de días anteriores, que totalizaron alrededor de 1.260.000 pesos”.

¿QUEDARON FILMADOS?

De todas maneras, se informó que el perjuicio económico para la pareja dueña de esta parrilla podría ser todavía mayor.

“Es que los policías le pidieron a la denunciante que no tocara nada hasta que llegara personal de la Policía Científica, así que no pudo revisar convenientemente todo el comercio”, señaló la fuente allegada a la investigación.

Asimismo, queda por revelar inclusive si los escruchantes fueron captados por cámaras de seguridad de la parrilla, porque “la mujer contó que las imágenes las tiene su pareja, pero que está de vacaciones en un lugar donde no tenía señal”. Cuando se cuente con ese dato y de existir más faltantes “se ampliará la denuncia”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Era paz y ahora se rompió todo”: el dolor de la familia que pide justicia por Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón

VIDEO.- "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata

Gimnasia volvió a entrenarse en Estancia Chica y se perfilan varios regresos para enfrentar a Barracas Central

Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada

El guiño de Cetré de Boca, en medio de los rumores por un nuevo pase entre el Pincha y el Xeneize

Fernando Burlando reveló detalles de la autopsia a Silvina Luna y aseguró que "tenía adoquines en el cuerpo"

Pasó la lluvia en La Plata, salió el sol y así seguirá el tiempo las próximas horas
+ Leidas

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

Acuerdo entre Argentina y EE UU: qué implica el nuevo vínculo comercial

Sin acuerdo por el aumento a docentes y estatales bonaerenses: preparan una nueva oferta

Casación se expidió por el caso Lin y dejó todo igual

El Chelo Torres recibió una distinción de la Liga Profesional tras su gol ante Aldosivi

Estudiantes se aseguró a Fabricio Iacovich hasta diciembre de 2027

El Gobierno monta una oficina para desmentir fake news u operaciones

Epstein, una pesadilla para el premier inglés
Últimas noticias de Policiales

La muerte de Rocío: alvarito Grito de justicia en horas clave de la causa

Casación se expidió por el caso Lin y dejó todo igual

La influencer retenida en Brasil rompió el silencio

“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
Información General
La baja de la pobreza: según el Gobierno cayó al 26,9%
Hallaron una medusa gigante en las profundidades del Mar Argentino
Los números de la suerte del viernes 06 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Impulsan cambios claves en la Ley Pierri para facilitar escrituraciones
ANMAT prohibió productos capilares, perfumes y un jabón líquido: uno por uno, cuáles son
La Ciudad
“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”
Drama por la falta de agua en un sector de La Loma
Balcones: otro punto en el mapa del peligro
Deportes
¿Los arriesgan antes del clásico en el Bosque?
Con urgencia financiera, el León define una salida
Zaniratto: construyó un campaña con números favorables
El regreso de la Bestia y el once probable de Boca
Guillermo enfrentará por primera vez al Xeneize tras la final de 2018
Espectáculos
Ficciones verticales: historias breves, consumo compulsivo y un nuevo lenguaje
Los Tinelli, en guerra: cande y Juana no se pueden ver
La separación de Arana y Susini: apuntan a una actriz como tercera en discordia
“Más que rivales”: un amor prohibidísimo que puede abrir una puerta al futuro o ser solo una fantasía
Morena celebra su cumple en la cárcel: ¿Quién irá a festejar con ella?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla