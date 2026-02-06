Una parrilla vivió en carne propia la inseguridad

Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Acuerdo entre Argentina y EE UU: qué implica el nuevo vínculo comercial
“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
Sin acuerdo por el aumento a docentes y estatales bonaerenses: preparan una nueva oferta
La muerte de Rocío: alvarito Grito de justicia en horas clave de la causa
El Gobierno monta una oficina para desmentir fake news u operaciones
Arranca la serie de Copa Davis con Tirante como protagonista
La incertidumbre global volvió a golpear fuerte a los activos argentinos
Reforma laboral: las movidas del Gobierno para lograr la aprobación
Rechazo opositor y fuerte advertencia de entidades periodísticas
Avanza el ensanche de la Avenida 60 y estaría listo para marzo
La disputa en el PJ ahora es por la vice y por quién conduce el Congreso
Armados con cuchillos, coparon un tribunal y amenazaron a un juez
Un intendente intimó al gobierno nacional por el deterioro de las vías
El Gobierno pidió que Milagro Sala vuelva a la cárcel y deje la prisión domiciliaria
VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”
Electrodomésticos: ya llegan importados y se reavivan las ventas
Actividades: grupo para adultos mayores, taller de música, carnaval y clases de yoga
“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La jornada de trabajo comenzó ayer de la peor manera en un comercio de parrilla que está a pocos metros del club platense Universal.
Por lo que se conoció de fuentes policiales del caso, la dueña junto a su pareja de ese local, ubicado en las calles 25 y 57, se presentó promediando la mañana en la comisaría quinta para denunciar un cuantioso y vandálico escruche.
Según lo expuesto por la mujer, cerca de las 9 recibió un llamado telefónico de la encargada del negocio, que la estremeció y colmó de indignación.
“Le hizo saber a la denunciante que al llegar a la parrilla constató que habían estado delincuentes, lo que se evidenció por algunos daños y el importante desorden en ese negocio”, indicó uno de los voceros.
Acotó que “si bien la trabajadora le solicitó a su empleadora que se dirigiera al lugar, esta última le encargó que, para ir ganando tiempo, llamara al 911”.
Minutos después, la damnificada se presentó en la parrilla, donde ya estaban efectivos policiales que habían entrado al local junto a la encargada.
LE PUEDE INTERESAR
A punta de navaja, sembró terror en un kiosco
LE PUEDE INTERESAR
Un playero, blanco de un ataque de motochorros
“En ese momento, los policías y la encargada de la parrilla solo advirtieron que, a simple vista, los delincuentes habían violentado la cortina metálica y había roto un vidrio roto de la ventana” consignó el informante.
Reveló, a su vez, que “también la empleada comentó que faltaba un teléfono celular, al igual que porciones de carne que estaban en una heladera”.
Pero el faltante más significativo fue, precisó el vocero, “la recaudación de días anteriores, que totalizaron alrededor de 1.260.000 pesos”.
De todas maneras, se informó que el perjuicio económico para la pareja dueña de esta parrilla podría ser todavía mayor.
“Es que los policías le pidieron a la denunciante que no tocara nada hasta que llegara personal de la Policía Científica, así que no pudo revisar convenientemente todo el comercio”, señaló la fuente allegada a la investigación.
Asimismo, queda por revelar inclusive si los escruchantes fueron captados por cámaras de seguridad de la parrilla, porque “la mujer contó que las imágenes las tiene su pareja, pero que está de vacaciones en un lugar donde no tenía señal”. Cuando se cuente con ese dato y de existir más faltantes “se ampliará la denuncia”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí