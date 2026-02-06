“Es un hito histórico para nuestro país”, aseguró Adorni sobre el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU.

El precio de los alimentos se disparó un 2,5% en la primera semana de febrero
Tras el anuncio de la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller, Pablo Quirno, brindaron una conferencia de prensa este viernes al mediodía en Casa Rosada para otorgar detalles del texto firmado por ambos países, que busca profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión. Adorni sostuvo que, “si los tiempos acompañan”, el proyecto será enviado en sesiones extraordinarias para ser ratificado por el Congreso.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó este viernes como un “hito histórico” el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y dijo que es “fruto de los esfuerzos diplomático de nuestra gestión”.
El acuerdo “consolida la relación bilateral estratégica e incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1675 productos”, subrayó.
Adorni planteó que “Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas como la provincia de Buenos Aires”. También señaló que distritos como “Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar sus productos forestales sin trabas arancelarias”.
Posteriormente, el canciller Quirno tomó la palabra. “Empezó con una decisión política del Presidente Javier Milei, quien quería un acuerdo con Estados Unidos. Esto es resultado de esa convicción. Nuestro país no esperó y se generaron las condiciones. Llegamos con propuestas y una hoja de ruta. No es un hecho aislado, es el resultado de una relación consistente”, indicó.
Más tarde, remarcó las intenciones de la Cancillería de llegar a un acuerdo de libre comercio con la potencia norteamericana: “Muchos de los capitulos incluidos en el acuerdo tienen cláusulas espejo. Esto no debe verse como un River-Boca, no es un partido de fútbol. Es el comienzo de una relacion dinámica que nos va a llevar a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esto es un paso en esa dirección. No vamos a parar en este acuerdo. Vamos a seguir generándolos con Estados Unidos y otros países del mundo”.
