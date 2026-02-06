Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

Política y Economía

“Es un hito histórico para nuestro país”, aseguró Adorni sobre el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU.

“Es un hito histórico para nuestro país”, aseguró Adorni sobre el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU.
6 de Febrero de 2026 | 14:47

Escuchar esta nota

Tras el anuncio de la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller, Pablo Quirno, brindaron una conferencia de prensa este viernes al mediodía en Casa Rosada para otorgar detalles del texto firmado por ambos países, que busca profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión. Adorni sostuvo que, “si los tiempos acompañan”, el proyecto será enviado en sesiones extraordinarias para ser ratificado por el Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó este viernes como un “hito histórico” el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y dijo que es “fruto de los esfuerzos diplomático de nuestra gestión”.

El acuerdo “consolida la relación bilateral estratégica e incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1675 productos”, subrayó.

Adorni planteó que “Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas como la provincia de Buenos Aires”. También señaló que distritos como “Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar sus productos forestales sin trabas arancelarias”.

Posteriormente, el canciller Quirno tomó la palabra. “Empezó con una decisión política del Presidente Javier Milei, quien quería un acuerdo con Estados Unidos. Esto es resultado de esa convicción. Nuestro país no esperó y se generaron las condiciones. Llegamos con propuestas y una hoja de ruta. No es un hecho aislado, es el resultado de una relación consistente”, indicó.

Más tarde, remarcó las intenciones de la Cancillería de llegar a un acuerdo de libre comercio con la potencia norteamericana: “Muchos de los capitulos incluidos en el acuerdo tienen cláusulas espejo. Esto no debe verse como un River-Boca, no es un partido de fútbol. Es el comienzo de una relacion dinámica que nos va a llevar a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esto es un paso en esa dirección. No vamos a parar en este acuerdo. Vamos a seguir generándolos con Estados Unidos y otros países del mundo”.

LE PUEDE INTERESAR

El precio de los alimentos se disparó un 2,5% en la primera semana de febrero

LE PUEDE INTERESAR

Pergamino: se incendió una retroexcavadora en el arroyo y causó preocupación
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Los 12 puntos y compromisos del acuerdo comercial entre Argentina y EE UU
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases

“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara

¿Arriesgan a Nacho Fernández y a Guido Carrillo antes del clásico Gimnasia vs Estudiantes?

“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico

Occhiato reveló cuánta plata gana con Luzu y desató un escándalo

Una parrilla de La Plata vivió en carne propia la inseguridad: robo y destrozos

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

¡Este finde se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más
+ Leidas

¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases

Con urgencia financiera, el León define una salida

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

En medio del apagón masivo de Uber, DiDi y Cabify, choferes se reúnen en La Plata

“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara

EXCLUSIVO - Edwin Cetré a Boca: llegó la oferta y sería superadora a la de Paranaense

¿Argentina se queda sin Coca Cola?

“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
Últimas noticias de Política y Economía

La CGT confirmó la movilización al Congreso, pero sin paro general

El precio de los alimentos se disparó un 2,5% en la primera semana de febrero

Pergamino: se incendió una retroexcavadora en el arroyo y causó preocupación

Tres Arroyos: detectan fallas en depósitos de bidones y revisan regulaciones
Deportes
Quiénes podrán tomar cerveza en el Monumental, cómo comprar y otros requisitos
Gimnasia y el futuro sobre la remodelación del estadio
EXCLUSIVO - Edwin Cetré a Boca: llegó la oferta y sería superadora a la de Paranaense
¿Arriesgan a Nacho Fernández y a Guido Carrillo antes del clásico Gimnasia vs Estudiantes?
Con urgencia financiera, el León define una salida
Policiales
Tensión frente a una estación de GNC en La Plata por un auto que ardió en llamas
Detuvieron al acusado de la violación a una menor Miramar
Denuncian que un hombre "molió a golpes" a un nene a metros del Hospital de Niños de La Plata
"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
Otro escándalo sacude a la Legislatura: perimetral a un empleado denunciado por abuso y acoso sexual
Espectáculos
“Tengo tantas ganas”: la polémica foto que subió una concejala de Milei
Tremendo testimonio de Ernestina País, recordó su lucha contra el alcoholismo
Sofía “La Reini” Gonet celebró la “Medalla Dorada en MasterChef" con un look al tono, las redes en llamas 
Visita higiénica para la China Suárez, su primera escena en "En El Barro"
Pelea entre Ian Lucas y el Chino Leunis: Masterchef explotado de insultos, se picó en una grabación 
Información General
¿Argentina se queda sin Coca Cola?
El paro de colectivos no afecta a los de La Plata: ¿qué líneas no funcionan?
La baja de la pobreza: según el Gobierno cayó al 26,9%
Hallaron una medusa gigante en las profundidades del Mar Argentino
Los números de la suerte del viernes 06 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla