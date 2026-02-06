Orgullo: un investigador del Conicet La Plata será presidente de la Sociedad Americana de Microbiología

Llega el Año Nuevo Chino y La Plata será el centro de atención mundial
Llega el Año Nuevo Chino y La Plata será el centro de atención mundial
Federico Bernardo Sisti, investigador del CONICET La Plata en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM, CONICET-UNLP), presidirá la prestigiosa Sociedad Americana de Microbiología (ASM, por sus siglas en inglés), que por primera vez en sus 126 años de historia tendrá un presidente que vive y trabaja fuera de Estados Unidos.
La gestión de Sisti al frente de la renombrada institución comenzará en julio próximo, se extenderá por tres años y será clave para profundizar la intención institucional de expandir su labor más allá de las fronteras del mundo anglosajón.
El investigador de la sede platense del CONICET aseguró que será no solo un gran honor sino “una importante responsabilidad en tanto oportunidad para promover la ciencia argentina y latinoamericana a nivel global”.
La entidad científica fue fundada en 1899 y actualmente tiene más de 38 mil miembros dedicados a temas tan diversos como el cambio climático, la resistencia a los antimicrobianos y la microbiología industrial, básica y aplicada.
“La ASM me acompaña desde que comencé mi doctorado, no solo a través de las revistas que edita, que son aquellas que leemos y que publican nuestros trabajos, sino también con cursos y congresos en los que, a pesar de la distancia y los costos, siempre me esforcé por participar”, relata Sisti, quien en 2024 se incorporó a su junta directiva.
Desde ese espacio, confiesa, pudo “conocer de primera mano el espíritu que anima a la organización, con un compromiso firme con la ciencia basada en evidencia, la defensa del pensamiento crítico, y la promoción de la microbiología como un campo que puede contribuir a la mejora de muchísimos aspectos de la sociedad”.
El papel de la microbiología para comprender y abordar muchos desafíos actuales del que habla Sisti se basa en la propia esencia de la disciplina, ya que estudia a los microorganismos que sostienen, regulan y transforman los sistemas biológicos del planeta.
“Su importancia se refleja en múltiples ámbitos: desde el estudio del microbiota intestinal humana, clave para la nutrición, la inmunidad y la salud en general; hasta la fijación biológica de nitrógeno, un proceso esencial para la fertilidad de los suelos y la producción de alimentos”, argumenta el científico, y continúa: “También sustenta las fermentaciones utilizadas en alimentos y bebidas; permite identificar a los microorganismos causantes de enfermedades; aporta herramientas a la biorremediación de ambientes contaminados; y en un sentido más amplio contribuye de manera decisiva a entender cómo funcionan los procesos biológicos en general”.
La designación del cargo es por un período de tres años en el que, durante los primeros doce meses, Sisti será presidente electo, una figura similar a la de vicepresidente.
La segunda parte ocupará el lugar de presidente, y en la etapa final oficiará de presidente saliente, con un rol de acompañamiento y asesoría a quien lo suceda.
El objetivo central de la ASM es la creación de una comunidad y cultura global en la que las y los microbiólogos puedan reunirse, conectarse, aprender y renovarse de cara al futuro.
“Espero alcanzar un impacto importante durante mi gestión y lograr que más profesionales se acerquen a esta sociedad que cuenta con un andamiaje ideal para que los esfuerzos que muchas veces se realizan de forma individual pasen a ser colectivos y nos llevan a obtener mejores resultados”, concluye.
