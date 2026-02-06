Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

Espectáculos

Cami Homs rompió el silencio a 10 días del nacimiento de Aitana y contó como lo viven con El Principito Sosa

Cami Homs rompió el silencio a 10 días del nacimiento de Aitana y contó como lo viven con El Principito Sosa
6 de Febrero de 2026 | 15:08

Cami Homs atraviesa días de pura emoción tras el nacimiento de Aitana, su tercera hija y la primera junto a José “Principito” Sosa. A solo diez días del parto, la modelo decidió compartir con sus seguidores cómo vive el posparto y el presente familiar que la tiene completamente enfocada en su nueva rutina.

La beba nació el pasado 27 de enero en el Sanatorio Otamendi, y desde entonces la pareja viene mostrando en redes algunos momentos íntimos de esta nueva etapa. Entre fotos y mensajes, Aitana rápidamente se convirtió en protagonista de la casa.

En las últimas horas, Homs publicó una imagen frente al espejo en la que dejó ver cómo transita la recuperación física tras el parto. Junto a la postal escribió: “Me preguntan cómo estoy. Feliz, ocupándome de esta bebita hermosa que nos tiene muertos de amor y de sus hermanitos”, reflejando el clima de alegría que se vive en la familia.

La modelo también agradeció el cariño recibido y compartió una tierna escena que enterneció a sus seguidores: Francesca y Bautista —sus hijos mayores, fruto de su relación con Rodrigo De Paul— paseando a su hermanita menor.

Si bien en redes surgieron algunos comentarios por el nombre elegido para la beba, que muchos vincularon con Tini Stoessel, Homs dejó en claro que su atención está puesta en disfrutar el presente. “Gracias por tanto cariño”, escribió, dejando ver que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida.

Aitana, mientras tanto, ya ocupa el centro de todas las miradas y confirma que el amor —según cuenta la propia modelo— se multiplica en cada rincón del hogar.

