La CGT confirmó la movilización al Congreso, pero sin paro general

LA CGT anunció hoy una movilización al Congreso para el miércoles próximo, cuando el Senado debata la reforma laboral, pero sin un paro general, como reclamaban los sectores más duros de la central.

El triunviro Jorge Sola señaló en conferencia de prensa que la reforma que impulsa de Gobierno “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores”, y enumeró que la central planteó sus objeciones ante “más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de “representantes de las pymes”.

EN DESARROLLO