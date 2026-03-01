Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |breves

Ringuelet: un hombre fue a dormir la siesta y ladrones le saquearon la vivienda

1 de Marzo de 2026 | 02:03
Un importante hecho de inseguridad se produjo en la tarde del viernes en una casa de 9 entre 512 y 512 bis, cuando mientras un hombre dormía la siesta en la planta alta de la propiedad y su esposa había salido, delincuentes aprovecharon a entrar y desvalijarla. Fuentes policiales detallaron que los ladrones huyeron con computadoras, televisores, un celular, cargadores de teléfonos, un reloj, tarjetas bancarias, las llaves de un Ford K y prendas de vestir, un DNI y hasta una mochila con útiles escolares.

 

