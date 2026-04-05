Atención: habrá cortes de luz en la zona de Plaza Moreno este lunes

La empresa EDELAP informó que este lunes 6 de abril realizará trabajos programados en una importante zona del centro de La Plata, lo que podría implicar interrupciones momentáneas del servicio eléctrico durante gran parte de la jornada.

Según detallaron, las tareas se llevarán adelante entre las 8.30 y las 16 en las inmediaciones de Plaza Moreno, en el área comprendida entre las calles 10 y 12, y de 50 a 53.

Los trabajos forman parte del plan de inversiones y mantenimiento que la compañía ejecuta de manera periódica.

Desde la firma explicaron que estas intervenciones pueden requerir cortes de energía para garantizar condiciones seguras para el personal que operará en la zona. Además, aclararon que las tareas podrían ser reprogramadas en caso de condiciones climáticas adversas.

Por último, indicaron que los usuarios registrados en la Oficina Virtual o en la aplicación oficial recibirán notificaciones por correo electrónico con información previa sobre los trabajos y un aviso una vez restablecido el servicio.