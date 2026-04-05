La Plata: se hizo pasar por cliente, distrajo a la empleada y le robó el celular

Un particular robo tuvo lugar en un comercio de La Plata, donde un hombre se hizo pasar por cliente para sustraer un celular sin levantar sospechas.

El episodio ocurrió en un local ubicado en 137 entre 60 y 61, en la localidad de Los Hornos. Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del negocio.

Según se observa en las imágenes, el delincuente ingresó al local y comenzó a simular una compra. En ese contexto, le pidió a la empleada que le mostrara distintas prendas, especialmente buzos, con el objetivo de distraerla.

En cuestión de segundos, el hombre estiró la mano por detrás del mostrador, tomó el celular y lo guardó en el bolsillo delantero de su buzo, sin generar ruidos ni movimientos bruscos.

Tras concretar el robo, se retiró del lugar como si nada hubiera ocurrido. Ahora, las imágenes son clave para intentar identificarlo.