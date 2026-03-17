Carlos Salvador Bilardo celebró los 88 años y el fútbol lo volvió a abrazar

Carlos Salvador Bilardo, es un nombre que transpira fútbol y es de los más influyentes en el Mundo. Además de su inseparable identidad con Estudiantes y la Selección Argentina. Ayer el Doctor cumplió 88 años y nadie se quiso quedar sin saludarlo.

El campeón del Mundo festejó el natalicio en su casa, con la visita de varios amigos y familiares. En este sentido, en una de las fotos que se viralizaron, se puede ver las presencias de Ricardo Giusti, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Claudia Villafañe, Daniela Bilardo, Carlos Bilardo y Gloria Di Bello.

Además, se compartió un video donde sus ex dirigidos le cantan el feliz cumpleaños, y pasaron una tarde especial, entre festejos, anécdotas,recuerdos y sonrisas, aparte de algún que otro lagrimón.

Su vínculo con el Pincha marcó buena parte de su vida deportiva. Como mediocampista del elenco albrrojo integró el recordado plantel dirigido por Osvaldo Zubeldía que dominó el continente a fines de los años sesenta, con tres Copas Libertadores consecutivas y la histórica Copa Intercontinental de 1968 ante el Manchester United en Inglaterra. Aquella etapa consolidó la identidad competitiva del club y convirtió a Bilardo en una de sus figuras emblemáticas.

Ya como entrenador también escribió páginas importantes en la historia estudiantil. En 1982 condujo a Estudiantes al título del Campeonato Metropolitano, logro que impulsó su llegada a la Selección Argentina. Desde ese lugar protagonizó uno de los ciclos más recordados del fútbol nacional: fue campeón del Mundo en México 1986 y subcampeón en Italia 1990, construyendo un equipo liderado por Diego Maradona que quedó grabado para siempre en la memoria colectiva.

Estudiantes compartió un emotivo mensaje para Bilardo a través de las redes sociales

EL EMOTIVO MENSAJE DE VERÓN

Entre tantos saludos y fotos publicadas en redes sociales, el mensaje que no pasó desapercibido fue el de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes.

La Brujita compartió una foto de Carlos Salvador Bilardo dirigiendo al Pincha, una postal que remite a una de las épocas más recordadas de la Institución. Junto a la imagen, el mensaje fue corto pero cargado de significado: “Feliz cumpleaños Carlos”, acompañado por un corazón y los colores rojo y blanco.

EL SALUDO DE ESTUDIANTES, AFA, CONMEBOL Y OTRAS INSTITUCIONES

Estudiantes fue uno de los primeros equipos del fútbol argentino en celebrar el cumpleaños del Doctor. En ese sentido, compartió una foto de Bilardo de su etapa como futbolista, que en la misma, en la parte inferior derecha se encontraban todos los títulos que ganó con el Club.

Además, la publicación estuvo acompañada de un conmovedor mensaje: Doctor y campeón. Nuestra filosofía de vida. Revolucionario, adelantado y, sobre todo, ganador. ¡Felices 88 años, Carlos!

Por su parte, otros de los clubes argentinos que recordó el natalicio del campeón del Mundo, fue San Lorenzo. “Cuervo desde la cuna, hizo las Inferiores en San Lorenzo, fue jugador y entrenador, y siempre lleva al Ciclón en el corazón. Hoy, Carlos Salvador Bilardo, leyenda del fútbol argentino, está cumpliendo 88 años”. ¡Muchas felicidades, Doctor!

Por otro lado, la cuenta oficial de la CONMEBOl, también saludó a Bilardo con una imagen del DT con el saco del combinado nacional y un mensaje: ¡Leyenda del fútbol sudamericano que conquistó el mundo con Argentina. Mientras que la propia selección también lo recordó. #SaludoAlbiceleste ¡Feliz cumple, Doctor!, expresó a través de las redes sociales.