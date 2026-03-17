Avances para actualizar la tarifa eléctrica

La oposición acusó a los Milei por la cripto y denunciará al fiscal
Fuerte advertencia del régimen iraní a Milei: “Cruzó una línea roja”
VIDEO. Paro universitario: fuerte adhesión en facultades y colegios de la UNLP
Policías y penitenciarios, choferes de aplicaciones para llegar a fin de mes
VIDEO. Fallo histórico: más de 23 años de prisión para el asesino de Kim Gómez
Carlos Salvador Bilardo celebró los 88 años y el fútbol lo volvió a abrazar
La Región en deuda con la calidad de los de los cursos de agua
Fortalecido en la interna del PJ, Kicillof lanza su usina de ideas para 2027
Alak se prepara para asumir la conducción del peronismo local
Los combustibles volvieron a subir: la premium pasó los $2.000
Se agudiza la crisis en la metalurgia: retrocedió 10,3% en febrero
El riesgo país superó los 600 puntos; bajaron las acciones y el dólar
Nuevos conversatorios sobre salud mental en los equipos de salud
Convocan a donar sangre ante la próximidad del nuevo fin de semana largo
Lanzan plataforma para los informáticos de la provincia de Buenos Aires
Pedido de cierre de la instrucción y preventiva por un embiste fatal
Impactante pista sobre la aparición de un cráneo en la Isla Paulino de Berisso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en el proceso destinado a actualizar el esquema tarifario del servicio eléctrico, al avanzar con una instancia formal dentro de la denominada Revisión Tarifaria Integral (RTI), un mecanismo que busca redefinir los costos del sistema y las tarifas que pagan los usuarios.
La medida forma parte de un proceso administrativo impulsado por las autoridades provinciales para revisar los cuadros tarifarios de las distribuidoras que operan en el territorio bonaerense.
Según se informó oficialmente, el objetivo es analizar la estructura de costos del servicio eléctrico y evaluar posibles ajustes en función de las inversiones necesarias para sostener y mejorar la red.
El proceso de RTI había sido iniciado por la Provincia mediante la Resolución N°1133/2024 y contempla distintas instancias de análisis técnico, económico, tarifario y jurídico del sistema de distribución eléctrica provincial. El objetico es conocer en detalle los costos de la distribución de energía de las cuatro compañías de energía: EDELAP, EDES, EDEA y EDEN.
Con este proceso se busca definir un plan de inversiones que garantice un servicio eléctrico de calidad, actualice la infraestructura según la demanda actual, y reafirme el rol activo del Estado provincial en el control de las empresas.
Según informaron desde la Provincia, otro de los objetivos que persigue la RTI es mejorar los parámetros de calidad del servicio y al mismo tiempo garantizar a los usuarios tarifas asequibles y geográficamente homogéneas.
LE PUEDE INTERESAR
Vecinos alertan falta de vacunas contra la gripe
LE PUEDE INTERESAR
Nuevos conversatorios sobre salud mental en los equipos de salud
De acuerdo con lo previsto en el acuerdo, la Etapa 1 está vinculada a la valuación física de los activos de las distribuidoras y a la recopilación de información técnica para garantizar la prestación del servicio en condiciones adecuadas. En tanto, la Etapa 2 comprende el análisis económico y regulatorio, incluyendo la valorización de la base de capital, la determinación del requerimiento de ingresos de cada distribuidora, la definición del plan de inversiones obligatorio y la propuesta de estructura tarifaria.
Según la documentación oficial, esta etapa es fundamental para todo el proceso porque va a culminar en un informe final en el cual el Ceare va a sugerir un nuevo cuadro tarifario a aplicar. El cronograma contiene numerosas tareas específicas subdivididas en distintas fases y un plazo total de 15 meses para llegar hasta las conclusiones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí