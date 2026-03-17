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La Ciudad |Semana sin clases en varios establecimientos educativos

Paro universitario: fuerte adhesión en facultades y colegios de la UNLP

La medida convocada por docentes y nodocentes tuvo alto impacto en la primera jornada. Hoy, paro docente y marcha de antorchas

17 de Marzo de 2026 | 01:51
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El paro nacional de docentes y no docentes universitarios de cinco días comenzó con fuerte impacto en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Según pudo relevar este diario, en los colegios no hubo actividades y sólo en tres o cuatro facultades hubo clases. Para hoy a la tarde se organizó una marcha de antorchas en el centro de la Ciudad.

Durante la primera jornada la medida fue acompañada tanto por docentes como por trabajadores nodocentes, lo que profundizó el impacto en el funcionamiento habitual del sistema universitario local. Desde hoy, en tanto, la protesta continúa solo con paro docente.

Entre las unidades académicas donde la actividad estuvo prácticamente paralizada se encontraron las facultades de Artes, Ciencias Médicas, Humanidades y Ciencias de la Educación, Periodismo y Comunicación Social, Psicología y Trabajo Social. A ellas se sumaron los colegios de la UNLP: Anexa, Liceo Víctor Mercante, el Colegio Nacional “Rafael Hernández” y el Bachillerato de Bellas Artes, donde también se registró un fuerte acatamiento.

En otros puntos de la Universidad, en cambio, se observaron puertas abiertas, aunque con menor circulación de estudiantes y docentes. Entre las facultades que permanecieron abiertas durante la jornada se contaron Ciencias Agrarias y Forestales, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Veterinarias, Informática y Odontología.

Hay profesores que se adhieren y otros que no. En algunas materias se suspenden las clases y en otras se continúa con normalidad. Hay que estar atentos y ver qué se puede cursar”

Damaris Pirali Estudiante de Informática

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Para los estudiantes, el inicio del paro generó cierta incertidumbre, sobre todo entre quienes recién comenzaron sus estudios. “Estamos arrancando el primer año y es complicado no tener clases en materias como Biología Celular o Estadística. Después cuesta seguir el ritmo”, comentó una estudiante de veternaria.

Acá hay atención como en un hospital público, por eso muchas veces no se adhieren y las actividades se desarrollan con cierta normalidad”

Ludmila Frias Estudiante de Odontología

En otras facultades abiertas, en tanto, la situación depende de cada cátedra. “Hay profesores que se adhieren y otros que no. En algunas materias se suspenden las clases y en otras se continúa con normalidad”, explicó Damaris Pirali de informática. En el caso de Odontología, varios estudiantes señalaron que la actividad suele mantenerse porque la facultad funciona también como hospital escuela.

La medida de fuerza forma parte de un plan de lucha nacional convocado por las federaciones docentes CONADU y Conadu Histórica, en reclamo de recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades públicas. En la UNLP también contó con la adhesión de ATULP, el sindicato que nuclea a los trabajadores nodocentes.

 

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la facultad de medicina cerró sus puertas ante el paro / adrián sosa

Damaris Pirali Estudiante de Informática

Ludmila Frias Estudiante de Odontología

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