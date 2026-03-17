La oposición acusó a los Milei por la cripto y denunciará al fiscal

“El caso $Libra tuvo como protagonista y partícipe más que necesario al presidente de la Nación, Javier Milei”, acusó ayer el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien hasta noviembre pasado presidió en la Cámara Baja la comisión investigadora del caso, al que calificó como “una estafa y a un hecho de corrupción millonario”.

Aprovechando la difusión de nuevas pruebas que surgen de la causa, los exintegrantes de la Comisión convocaron a una conferencia de prensa en la que insistieron con la responsabilidad política del Presidente.

Además, anticiparon que denunciarán al fiscal Eduardo Taiano y que solicitarán ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación que se lo aparte de la causa “por el entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados”.

También anunciaron que avanzarán con pedidos de informes e interpelaciones para que “todos los funcionarios involucrados” den explicaciones. Apuntaron en ese sentido contra Javier y Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el jefe de asesores, Demian Reidel; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Reclamaron a su vez que la comisión sea reactivada. Algo que difícilmente el oficialismo y sus aliados aprueben, por lo que adelantaron que constituirán una “comisión ad hoc” para el seguimiento de los avances y retrocesos de la causa.

Para los legisladores opositores “está absolutamente probado con claridad que el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda no fue para nada improvisado ni accidental por parte del Presidente”, sino que se habría tratado de “una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación”.

“Las revelaciones periodísticas confirman la responsabilidad política y la participación necesaria y premeditada del presidente, Javier Milei, y es por eso que consideramos que va a tener que responder ante la Justicia y ante ante el Congreso de la Nación”

Maximiliano Ferraro Diputado de la Coalición Cívica y expresidente de la comisión investigadora del caso $Libra

Así lo expusieron ante la prensa reunida en la sala 1 del anexo de la Cámara de Diputados, luego de que informes periodísticos revelaran detalles del peritaje judicial realizado al teléfono del lobista tecnológico Mauricio Novelli. De allí se desprenden múltiples contactos con Milei, su hermana Karina y el asesor presidencial Santiago Caputo, antes, durante y después del tuit con el que el mandatario difundió el activo virtual, a las 19.01 del 14 de febrero de 2025. También trascendió un presunto acuerdo por 5 millones de dólares a cambio de la participación de Milei en el proyecto que lideraba el empresario estadounidense Hayden Davis.

“Los recientes descubrimientos periodísticos demuestran que Milei mintió, al decir que no estaba interiorizado de los pormenores de la maniobra”, aseveró Juan Marino, de Unión por la Patria, y subrayó: “Estas últimas revelaciones demuestran que Milei no solo habló por teléfono con Novelli, que fue el organizador de esta operatoria, sino que además participó en maniobras anteriores y que hemos denunciado en el informe”.

Los diputados se hicieron eco de las nuevas pruebas para lanzar una dura contraofensiva

Para Ferraro, “lo que aparece en estas pruebas es claro y es una trama de coordinación directa entre los operadores del mundo cripto, operadores muy marginales y el entorno más cercano del Presidente” y enfatizó: “Por esto, y frente a todas las pruebas y el informe final de la comisión investigadora, queremos ser muy contundentes. Nada los libra”.

Según el titular del espacio político fundado por Elisa Carrió, lo que se delata es “la responsabilidad política y la participación necesaria y premeditada del presidente de la Nación, y es por eso que consideramos que van a tener que responder ante la justicia y ante el Congreso”.

Interpelaciones

Además de la denuncia y el pedido para apartar del expediente a Taiano, los exmiembros de la mencionada comisión investigadora requerirán “que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Novelli”.

Al mismo tiempo, solicitarán la interpelación de Adorni, “quien en su condición de Jefe de Gabinete debe responder por el Presidente ante el Congreso” y de “Karina Milei, funcionaria con rango de ministra que tuvo participación directa como se demostró no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados, sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token $Libra”, advirtieron.

Entre otros puntos, los diputados resolvieron “remitir copia certificada del informe final de la comisión investigadora a los querellantes y a los poderes judiciales intervinientes en causas en el exterior, “para desligar al Estado argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei, que malversaron la investidura presidencial y las instalaciones gubernamentales para participar de una presunta estafa a nivel internacional”.

Contra los ataques a la prensa

Luego que el Presidente atacara a la prensa tachándola de “mafia mediática” por revelar detalles del caso, los diputados denunciaron “la grave persecusión judicial contra la periodista Natalia Volosin”, citada a declarar como testigo por sus investigaciones, a la par que exhortaron al Poder Judicial a “actuar como garante de la libertad de prensa y a detener inmediatamente toda citación y/o requerimiento contra cualquier periodista”.

A modo de contraataque, la oposición acusó: “Mafioso es el gobierno que amenaza al periodismo para silenciarlo”.

De la conferencia de prensa participaron el exdiputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Christian “Chipi” Castillo (Frente de Izquierda), Itai Hagman (Unión por la Patria), Mónica Frade (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Provincias Unidas).

También estuvieron, entre otros, Oscar Zago (MID); Pablo Juliano (Provincias Unidas); los diputados del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, Nicolás del Caño, Romina del Plá y de Unión por la Patria, Germán Martínez, Paula Penacca, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Kelly Olmos, Florencia Carignano, Teresa García, Rodolfo Tailhade, Victoria Tolosa Paz, Juan Carlos Molina, Matías Molle y Javier Andrade.