Vecinos alertan falta de vacunas contra la gripe

Vecinos de distintos barrios de La Plata expresaron su preocupación ante la presunta falta de vacunas contra la gripe en centros de salud y vacunatorios de la Ciudad, en el marco del inicio de la campaña de vacunación. Según relataron, en algunos establecimientos se encontraron con demoras, falta de turnos o directamente con la ausencia de dosis disponibles.

El reclamo surge en el momento que crece la demanda de la vacuna, impulsada por la llegada del otoño y por la preocupación ante la circulación de virus respiratorios. En los últimos días, varios vacunatorios de la Ciudad registraron largas filas de personas que buscan inmunizarse, especialmente adultos mayores que integran los grupos prioritarios.

La campaña de vacunación antigripal se desarrolla en todo el territorio bonaerense en dos etapas. En la primera fase, que comenzó el 11 de marzo, la inmunización es principalmente al personal de salud y a los mayores de 65 años. Posteriormente, la vacunación se ampliará a otros grupos considerados de riesgo, como niños pequeños, personas gestantes, pacientes con enfermedades crónicas y personal estratégico.

Frente a este escenario, vecinos señalaron que en algunos centros de salud les indicaron que las dosis se habían agotado o que debían regresar en los próximos días. “El viernes me acerqué al vacunatorio y me informaron que no había dosis, luego acudí el sábado y me encontré con la misma situación. Hoy (por ayer) me hago presente y me encontré que no había vacunas antigripales para mayores de 65 años”, relató un vecino de 79 años que asistió al Hospital San Juan de Dios , 27 y 70.

En paralelo, se denunciaron situaciones similares en el Hospital Noel Sbarra de 8 y 67 y en una salita sanitaria de Ringuelet.

“Desde el jueves pasado voy todos los días porque tengo 83 años y necesito vacunarme contra la gripe, pero se ve que no las mandaron” confesó Gloria Gratti, sobre el vacunatorio de 55 entre 18 y 19.

Mientras tanto, la situación mantiene en alerta a vecinos y pacientes que dependen del sistema público de salud para acceder a la inmunización gratuita.