Tragedia en La Plata: murió un motociclista tras un choque en la 520
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Según un relevamiento de este diario, ya son 15 las víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va de 2026 en toda la región conformada por La Plata, Berisso y Ensenada.
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Un nuevo hecho trágico enluta a toda la región. Un motociclista murió esta mañana tras protagonizar un violento accidente de tránsito en la localidad platense de Melchor Romero, informaron fuentes policiales.
El siniestro ocurrió en la intersección de avenida 520 y 183, donde por causas que aún se intentan establecer colisionaron dos motocicletas. Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los conductores sufrió graves heridas y debió ser asistido.
Con el paso de las horas se confirmó el peor desenlace: el motociclista falleció, lo que motivó que la causa sea recaratulada como “homicidio culposo”.
En el lugar del hecho trabajó personal policial, que además procedió al secuestro de los rodados involucrados para las pericias correspondientes: una motocicleta Honda CBX 250 de color rojo y una Gilera 110 roja y negra que no poseía dominio colocado.
La investigación quedó a cargo de la UFI N° 12 de La Plata, que dispuso dar intervención a la morgue policial y realizar el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de determinar cómo se produjo el choque.
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El episodio vuelve a poner en foco la problemática de los accidentes viales en la región, donde los motociclistas suelen ser los protagonistas más vulnerables en este tipo de siniestros.
15 MUERTOS POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN TODA LA REGIÓN
Según un relevamiento que hizo en exclusiva EL DÍA, se trató de la muerte número 15 en lo que va del año en toda la Región, la primera de este 2026 en Ensenada.
Berisso, por su parte, registró dos siniestros mortales y el resto ocurrieron en La Plata.
Otro dato importante es que del total de víctimas, 11 viajaban en moto.
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