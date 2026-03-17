Se agudiza la crisis en la metalurgia: retrocedió 10,3% en febrero

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La producción metalúrgica registró caídas del 10,3% interanual durante febrero y de 1,9% con relación a enero, según datos del sector. De esta forma, acumuló en el bimestre una contracción del 8,2%, de acuerdo con el informe mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). A su vez, el uso de la capacidad instalada se ubicó en un 40,2%.
El registro más bajo de los últimos cuatro años. Esta cifra representa una contracción de 8 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior.
La tendencia negativa se profundizó en el inicio del año debido a la falta de señales de recuperación en el corto plazo y la retracción del mercado interno, señalaron desde ADIMRA.
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