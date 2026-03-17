Policías y penitenciarios, choferes de aplicaciones para llegar a fin de mes

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Testimonios locales de una fuerte tendencia. El salario que no supera el millón y medio y la “libertad” de las “apps”, claves
Alejandro Alfonzo
Alejandro Alfonzo
Marcelo tiene 52 años y trabaja en el servicio penitenciario desde 2007, por lo que su antigüedad roza los 20 años. Es jefe de sección: una jerarquía considereblamente alta aunque su salario no supera $1.500.000. Tres días a la semana durante 14 horas -un servicio normal- está a cargo de una cárcel entera en la Ciudad. Pero, desde hace 3 años, los días libres, su auto es su otro empleo: “Trabajo también como chofer de aplicación para llegar a fin de mes”, contó a EL DIA.
La situación relatada no sorprende en la Ciudad: cada vez son más los sectores o profesionales que se vuelcan a conducir a través de aplicaciones para llegar a fin de mes.
Policías y miembros del servicio penitenciario bonaerense -este diario ocultará las identidades reales por su carácter de empleados públicos y por miedo a represalias- relataron a este diario por qué lo hacen, la dinámica de trabajo y, (según ellos, lo más irónico de todo) el miedo permanente de ser víctimas de la inseguridad.
¿El contexto? Según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, la tasa de pluriempleo es del 17,2 por ciento, tras un pico de casi 19 en el tercer trimestre de 2024. En otras palabras, 1 de cada 5 tiene más de un trabajo. Esto, significa también salarios que pierden poder adquisitivo o empleos de baja calidad.
Sin ir más lejos, este diario visibilizó la preocupación del Colegio de Médicos por sus profesionales víctimas del pluriempleo.
“Algunos compañeros del servicio lo hacían y me convencieron. Yo decía ‘no quiero ser remisero’ pero no me quedó otra”, recordó Marcelo en diálogo con este diario.
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“Trabajo los días que tengo franco en mis otro trabajos, es decir que no descanso ninguno. Más o menos hago 6 horas arriba del auto, y saco $15.000 por hora, sin contar los gastos. Por mes, aunque esto varía, gano entre $600.000 y $800.000 como chofer de aplicación”, agregó.
Marcelo, aunque lo hace contra su voluntad, destacó: “Lo que tiene la aplicación es que no tiene un horario específico y se complementa muy bien con mi trabajo principal, que es por turnos”.
Según él, lo hace sólo “para llegar a fin de mes, no para otro tipo de proyectos. Sino salgo con el auto, no como”, concluyó.
Miguel es policía. Trabajó durante casi dos décadas en localidades del conurbano y hoy es administrativo en la Ciudad. Su categoría es la cuarta de suboficial, dos previas para llegar a la más alta. Su salario apenas alcanza $1.200.000.
Preocupa el aumento de la oferta de choferes y una consecuente baja en los viajes
“Como chofer de aplicación hago entre 4 y 7 horas. Lo hago como otro trabajo pero salgo todos los días. La verdad que sin matarme, hago un sueldo igual al de policía o hasta a veces superior”, detalló en diálogo con EL DIA.
Daniel tiene 47 años y es suboficial en el servicio penitenciario bonaerense. Tiene más de 20 años de antigüedad y su salario ronda $1.200.000. De 7 a 14 trabaja dentro de la cárcel y, desde las 18 en adelante, arriba de su auto.
“Lo hago por necesidad aunque trato de no esclavizarme. Hago 3 ó 4 horas por día, desde hace un año”, expresó a este diario y agregó: “Trabajar por la app me permite manejar mis horarios”.
Marcelo, a pesar de estar a cargo de una cárcel entera, confesó tener miedo. “Viví situaciones que no han llegado a mayores pero si compañeros que también son choferes que sufrieron robos como a un civil más. Te da miedo trabajar de esto”, detalló.
Daniel, también personal del servicio, contó: “A la hora de aceptar un viaje me fijo quién es el cliente, si está identificado o si tiene más de 50 viajes. A veces sucede que en el trayecto vas pensando ‘¿cómo terminará este viaje?’. Son las reglas del juego”.
Miguel al ser policía puede portar el arma reglamentaria las 24 horas. No obstante, ante la consulta de este diario respondió: “Nunca la llevé porque si te descubren que la tenés, la terminan usando en tu contra. Obvio que me han querido robar pero no mucho más que eso”.
Más allá de la oportunidad de tener un segundo trabajo, los tres exhibieron preocupación por el aumento de la oferta de choferes y una consecuente baja en los precios de los viajes.
En este sentido Pablo León, presidente de la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos dijo a EL DIA: “Profesiones que antes ganaban bien hoy se unen a los caídos de la clase media. Pero todos caen en la alternativa “engañosamente facil” de las apps de transporte, creando una superpoblacion de choferes. La mayoria trabaja a perdida con la expectativa que sea temporal”.
En cuanto a qué les gustaría que suceda, la respuesta de los consultados fue unánime: “Que mejoren los salarios de nuestros trabajos principales”, cerraron.
POR MES*
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