Alak se prepara para asumir la conducción del peronismo local

el intendente, ayer, al recorrer la obra de la avenida 38/mlp

El intendente, Julio Alak, se prepara para que, cuando la junta electoral del PJ lo establezca, asumir formalmente la presidencia del peronismo platense, cargo al que fue designado en el marco de una lista de unidad de las distintas vertientes locales.

Como viene publicando este diario, lo acompañará como Vicepresidente el histórico dirigente Carlos Bonicatto, su jefe de Gabinete municipal.

Con la intención de recomponer la unidad en peronismo de la Ciudad, en el esquema del Consejo local se replica el reparto de representación que el jefe comunal dio a sus funcionarios dentro de su gabinete, con representación de las distintas agrupaciones peronistas internas.

Por eso, entre las 16 secretarías que posee el partido, se encuentran, además del alakismo, miembros de La Cámpora, que dejó la presidencia, el bruerismo y el sindicalismo, entre otros espacios.