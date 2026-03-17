El periodismo deportivo llora a Marcelo Araujo

La oposición acusó a los Milei por la cripto y denunciará al fiscal
Fuerte advertencia del régimen iraní a Milei: “Cruzó una línea roja”
VIDEO. Paro universitario: fuerte adhesión en facultades y colegios de la UNLP
Policías y penitenciarios, choferes de aplicaciones para llegar a fin de mes
VIDEO. Fallo histórico: más de 23 años de prisión para el asesino de Kim Gómez
VIDEO. Carlos Salvador Bilardo celebró los 88 años y el fútbol lo volvió a abrazar
La Región en deuda con la calidad de los de los cursos de agua
Fortalecido en la interna del PJ, Kicillof lanza su usina de ideas para 2027
Alak se prepara para asumir la conducción del peronismo local
Los combustibles volvieron a subir: la premium pasó los $2.000
Se agudiza la crisis en la metalurgia: retrocedió 10,3% en febrero
El riesgo país superó los 600 puntos; bajaron las acciones y el dólar
Nuevos conversatorios sobre salud mental en los equipos de salud
Convocan a donar sangre ante la próximidad del nuevo fin de semana largo
Lanzan plataforma para los informáticos de la provincia de Buenos Aires
Pedido de cierre de la instrucción y preventiva por un embiste fatal
Impactante pista sobre la aparición de un cráneo en la Isla Paulino de Berisso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde Fútbol de Primera revolucionó la televisión con un estilo de relato ocurrente y desacartonado. Se retiró en ‘18 tras un paso por A24
El histórico relator del fútbol argentino Marcelo Araujo falleció en la madrugada del lunes a los 78 años de edad, tras estar varios días internado en una clínica de Vicente López, y distinguidos periodistas deportivos lo recordaron destacando su trayectoria.
Como periodista, Araujo se ganó el respeto y cariño de los fanáticos del fútbol por sus inolvidables relatos y su programa “Fútbol de Primera”. Durante más de una década fue el principal relator en los campeonatos de Primera División del fútbol argentino, conformando una inigualable dupla con otra leyenda del periodismo deportivo, como Enrique Macaya Márquez.
Antes había marcado épca con Sport ‘80, el equipo deportivo que permitió el desembarco en el fútbol argentino de Víctor Hugo. Con Fernando Niembro, Néstor Ibarra, Adrián Paenza, Juan José Lujambio, Diego Bonadeo y Roberto Eguía, le dieron pelea a La Oral Deportiva, que lideraba la audiencia desde radio Rivadavia con José María Muñoz. Sus comienzos fueron en Radio Splendid y Canal 7.
Además, relató a la Selección argentina durante diversos Mundiales y Copas América. Luego de unos años inactivo, volvió al relato entre 2009 y 2014 con Fútbol Para Todos, para luego retirarse de manera definitiva en 2018 por A24.
Tras la lamentable noticia de su fallecimiento Lázaro Jaime Zilberman (tal su nombre real) fue recordado por sus excompañeros. “Es un día triste. Hacía bastante que no lo veía, los últimos años estaba mal de salud. Fue un gran compañero de laburo, generoso. Marcelo fue un fenómeno, le tenemos que agrdecer mucho”, expresó “Tití “ Fernández.
“Gracias Marcelo querido. Por todo! Por la oportunidad, por el crecimiento. Por querer que seamos mejores. Por ser amigos. Por cada viaje, por cada consejo, por cada cena. Me formaste como periodista y como persona. Fuimos amigos y nos acompañamos. Te amo para siempre “ fue el recuerdo de Martín Liberman, egresado de la escuela de periodismo que compartía con Fernando Niembro.
LE PUEDE INTERESAR
Estudios para Fideo Di María, que continúa con molestias físicas
LE PUEDE INTERESAR
Chiquito Romero se retira del fútbol tras más de 20 años de trayectoria
También lo recordó Marcelo Benedetto: “Gracias por los momentos compartidos. Las condolencias para toda la familia” posteó otro de sus laderos en Fútbol de Primera, Marcelo Benedetto.
Fernando Salceda, por su parte, publicó un extenso post en X, donde remarcó: “Me enseñó muchas cosas que era mejor hacer y muchas otras que era preferible evitar en las transmisiones. Es el inventor de las transmisiones televisivas tal como las concebimos hoy. Como dice Mario Cordo, todos somos un poco salieris de Araujo”
Por su parte, Jorge Marinelli recordó a Araujo como “un revolucionario del periodismo deportivo, impuso un estilo único, desacartonado que cambió para siempre la historia del relato televisivo. Combinaba su conocimiento que tenía del juego con toques de humor, eso hizo que su figura trascendiera más allá de Argentina”.
Marcelo Araujo, con un estilo de relato ocurrente, murió a los 78 años
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí