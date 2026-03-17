El periodismo deportivo llora a Marcelo Araujo

El histórico relator del fútbol argentino Marcelo Araujo falleció en la madrugada del lunes a los 78 años de edad, tras estar varios días internado en una clínica de Vicente López, y distinguidos periodistas deportivos lo recordaron destacando su trayectoria.

Como periodista, Araujo se ganó el respeto y cariño de los fanáticos del fútbol por sus inolvidables relatos y su programa “Fútbol de Primera”. Durante más de una década fue el principal relator en los campeonatos de Primera División del fútbol argentino, conformando una inigualable dupla con otra leyenda del periodismo deportivo, como Enrique Macaya Márquez.

Antes había marcado épca con Sport ‘80, el equipo deportivo que permitió el desembarco en el fútbol argentino de Víctor Hugo. Con Fernando Niembro, Néstor Ibarra, Adrián Paenza, Juan José Lujambio, Diego Bonadeo y Roberto Eguía, le dieron pelea a La Oral Deportiva, que lideraba la audiencia desde radio Rivadavia con José María Muñoz. Sus comienzos fueron en Radio Splendid y Canal 7.

Además, relató a la Selección argentina durante diversos Mundiales y Copas América. Luego de unos años inactivo, volvió al relato entre 2009 y 2014 con Fútbol Para Todos, para luego retirarse de manera definitiva en 2018 por A24.

Tras la lamentable noticia de su fallecimiento Lázaro Jaime Zilberman (tal su nombre real) fue recordado por sus excompañeros. “Es un día triste. Hacía bastante que no lo veía, los últimos años estaba mal de salud. Fue un gran compañero de laburo, generoso. Marcelo fue un fenómeno, le tenemos que agrdecer mucho”, expresó “Tití “ Fernández.

“Gracias Marcelo querido. Por todo! Por la oportunidad, por el crecimiento. Por querer que seamos mejores. Por ser amigos. Por cada viaje, por cada consejo, por cada cena. Me formaste como periodista y como persona. Fuimos amigos y nos acompañamos. Te amo para siempre “ fue el recuerdo de Martín Liberman, egresado de la escuela de periodismo que compartía con Fernando Niembro.

También lo recordó Marcelo Benedetto: “Gracias por los momentos compartidos. Las condolencias para toda la familia” posteó otro de sus laderos en Fútbol de Primera, Marcelo Benedetto.

Fernando Salceda, por su parte, publicó un extenso post en X, donde remarcó: “Me enseñó muchas cosas que era mejor hacer y muchas otras que era preferible evitar en las transmisiones. Es el inventor de las transmisiones televisivas tal como las concebimos hoy. Como dice Mario Cordo, todos somos un poco salieris de Araujo”

Por su parte, Jorge Marinelli recordó a Araujo como “un revolucionario del periodismo deportivo, impuso un estilo único, desacartonado que cambió para siempre la historia del relato televisivo. Combinaba su conocimiento que tenía del juego con toques de humor, eso hizo que su figura trascendiera más allá de Argentina”.