Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Una enfermedad que en 20 años podría afectar a la mitad de la población mundial

Miopía: epidemia en La Plata: casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años

El uso de pantallas y la falta de actividades al aire libre aparecen entre las causas de mayor peso en la patología que, según especialistas solía aparecer en la adolescencia o la juventud. Un mal de época que invadió los consultorios tras la pandemia

Miopía: epidemia en La Plata: casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años

Cuanto antes aparece la miopía, es más probable que alcance niveles más altos en la adultez / web

14 de Marzo de 2026 | 02:17
Edición impresa

Las consultas por miopía infantil vienen en aumento en La Plata y los diagnósticos aparecen cada vez a edades más tempranas. Oftalmólogos y ópticos coinciden en que el fenómeno es cada vez más visible en consultorios y ópticas y, además, forma parte de una tendencia global que preocupa a la comunidad médica.

María Marta Galán, oftalmóloga local, ex jefa del servicio de Oftalmología del Hospital de Niños de La Plata y coordinadora del grupo de miopía de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, aseguró a EL DIA: “Hoy, la miopía es el motivo de consulta más frecuente en el consultorio”.

Asimismo, uno de los cambios más llamativos es la edad en la que aparece el problema. Mientras que décadas atrás la miopía solía detectarse en la adolescencia o incluso en la universidad, ahora los especialistas la observan mucho antes.

Diagnósticos

La oftalmóloga pediátrica Daniela Di Stefáno, que trabaja en un hospital público y consultorios de la Ciudad, detalló a EL DIA: “Las consultas crecieron en los últimos años, sobre todo después de la pandemia. Cada vez vemos chicos más pequeños: hoy el diagnóstico puede aparecer incluso entre los 3 y 4 años”.

Ese adelantamiento en la edad de inicio preocupa a los especialistas porque la miopía suele progresar con el tiempo. Cuanto antes aparece, mayor es la probabilidad de que el problema alcance niveles más altos en la adultez.

“La miopía escolar comienza ahora mucho más precozmente que en generaciones anteriores. Antes aparecía en el secundario o en la facultad; hoy la vemos en segundo o tercer grado”, advirtió Galán.

LE PUEDE INTERESAR

Alarma escolar en Los Hornos por la posible presencia de asbesto

LE PUEDE INTERESAR

Colas de más de cinco horas para conseguir la vacunación antigripal

“Las consultas crecieron en los últimos años, sobre todo después de la pandemia”

Daniela Di Stéfano, Oftalmóloga pediátrica

En tanto, Di Stéfano diferenció a los chicos que pasan muchas horas con las pantallas contra los que no: “Un chico que está expuesto a la luz solar todos los días, es menos probable que tenga miopía”.

Por otro lado, los antecedentes familiares influyen en el riesgo. Según Galán, tener un padre miope triplica las probabilidades de que un chico desarrolle la condición, mientras que si ambos lo son el riesgo puede multiplicarse por seis. Pero también conviene analizar esa “herencia” o predisposición según el impacto de los hábitos diarios: “En muchas familias donde hay miopía hay hábitos vinculados al trabajo de cerca y menos actividades al aire libre. Ese contexto favorece que la miopía aparezca antes”, explicó.

Controles y hábitos

Para los especialistas, uno de los factores que contribuyen a este fenómeno es el cambio en los hábitos cotidianos de los chicos. El uso intensivo de pantallas -celulares, tablets o computadoras- combinado con menos tiempo al aire libre aparece como un elemento central. “La pandemia también puso lo suyo: los chicos estuvieron mucho tiempo encerrados, con más pantallas y menos actividades al aire libre”, reflexionó Galán.

Ese adelantamiento en la edad de inicio preocupa porque la miopía suele progresar

La ciencia respalda esa preocupación. La exposición a la luz natural tiene un efecto protector sobre el desarrollo del ojo. “La miopía es una enfermedad en la que el ojo crece más de lo normal. La luz solar estimula la liberación de dopamina, que ayuda a frenar ese crecimiento”, recomendó la especialista y agregó: “Dos horas por día de actividad al aire libre es una excelente medida de prevención”.

Incluso algunos especialistas proponen que parte de ese tiempo se incorpore dentro de la jornada escolar para garantizar que todos los chicos reciban esa “dosis” de luz natural.

Impacto local

Asimismo, la presidenta del Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires (Copba), Judith Pizzatti, coincidió -en diálogo con este diario- en que el fenómeno no es exclusivo de la Ciudad. “El aumento de la miopía es algo que se observa a nivel mundial y las estadísticas son preocupantes”, afirma.

Según investigaciones internacionales, se estima que para el año 2050 cerca de la mitad de la población mundial podría ser miope. “Debemos inculcar buenos hábitos: limitar el uso de dispositivos, fomentar la vida al aire libre, cuidar la distancia de trabajo y la iluminación”, expresó Pizzatti.

el control médico

Los profesionales también remarcan la importancia de realizar controles médicos completos y no reemplazarlos por revisiones rápidas. El oftalmólogo platense Franco Pakoslawski insiste en la necesidad de consultar a un especialista. “La revisión en una óptica no reemplaza el examen médico. Es fundamental acudir al oftalmólogo para una evaluación adecuada y un diagnóstico correcto”, advirtió.

Finalmente, Galán concluyó: “Hoy tenemos muchos más recursos para frenar la progresión de la miopía. Pero el eje sigue siendo el mismo: controles adecuados, educación de las familias y hábitos saludables”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Estudiantes otorgó ventajas, Lanús lo venció 1 a 0 y los hinchas se fueron disconformes

VIDEO.- Entre abrazos, espuma y papel picado: a los 64 años cumplió su sueño en la UNLP

¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

Andrea Rincón confesó un affaire con Leo Messi

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres
+ Leidas

“Deslomado-gate”: reclaman ampliar la investigación

Más tensión en el PJ tras el cruce entre Bianco y el entorno de Mayra Mendoza

Andrea Rincón confesó un affaire con Leo Messi

Accardi y Seven Kayne confirman su romance

Los números de la suerte del sábado 14 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

No puede engranar: una derrota que complica

Horror en una parroquia: trama de abusos y un monaguillo acusado

Caputo negocia un préstamo y en Wall Street ya preguntan por la tolerancia social
Últimas noticias de La Ciudad

Alarma escolar en Los Hornos por la posible presencia de asbesto

Colas de más de cinco horas para conseguir la vacunación antigripal

Científicos platenses crearon un dispositivo que detecta la hepatitis E

Ian Moche donó su cabello para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer
Policiales
Horror en una parroquia: trama de abusos y un monaguillo acusado
Un policía asesinó a un joven y quedó detenido
Otra jornada con graves accidentes en la Región
Crimen de Mateo: otra definición postergada
Un grito en plena tarde frustró una entradera a metros de Parque Castelli
Información General
Si te perdés con esto...: cómo es el nuevo Google Maps hiperrealista para no confundirse
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares
Los números de la suerte del sábado 14 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelve la Expo Magdalena Produce después de más de 30 años
¡Atención jubilados! Así funcionará el bono de ANSES desde el 20 de marzo
Espectáculos
Cancelador serial: Morrissey suspendió otro show y suma más de 30: ¿qué le pasa?
Alerta en Hollywood: refuerzan los operativos de seguridad en los Oscar
Zaira Nara volvió a hablar de la pelea con Paula Chaves tras el chat viral
Daniela Celis hizo una confesión íntima sobre Thiago y sorprendió
Morena Rial complicó su situación por hablar con la prensa
Deportes
No puede engranar: una derrota que complica
No será fácil que consiga lo que le falta: el eslabón creativo en tres cuartos
Medina: “Nos duele perder de esta manera”
El Pincha sufrió su segunda caída al hilo
Eros Mancuso tuvo su primera titularidad tras la molestia de Meza

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla