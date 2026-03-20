Autos 0 km bajan hasta $10 millones en marzo

El mercado automotor argentino registró en marzo una serie de rebajas en vehículos 0 km aplicadas por distintas automotrices, incluso en modelos que no están alcanzados por el impuesto interno. Las modificaciones responden a ajustes en las listas de precios para mejorar la competitividad en un contexto de cambios en la oferta y la demanda.

El caso de mayor reducción es el del Fiat 600 Hybrid, cuyo precio pasó de aproximadamente $49.340.000 a $39.950.000, lo que representa una baja cercana a $10 millones, equivalente a alrededor del 19%. El modelo integra el cupo de vehículos electrificados con beneficios arancelarios.

Dentro del grupo Stellantis, se registraron bajas en modelos de Peugeot. El Peugeot 408 pasó de $74.650.000 a $64.945.500; el Peugeot 3008 de $77.940.000 a $66.249.000; y el Peugeot 5008 de $82.230.000 a $70.717.800. En todos los casos, las reducciones superan los $9 millones.

En el segmento de pick ups, la Fiat Titano Endurance 4x2 MT registró una baja superior a $10 millones en su precio de lista.

Por su parte, Volkswagen aplicó rebajas en modelos importados como el Volkswagen Vento GLI y el Volkswagen Tiguan. También redujo los precios de la Volkswagen Amarok entre un 5,8% y un 6% según versión, incluyendo variantes como Trendline 4x2 MT y Black Style V6.

Las rebajas se registran en modelos que no estaban alcanzados por impuestos internos y forman parte de ajustes generales en las listas de precios del sector.