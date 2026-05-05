El juicio oral a Pity Álvarez tiene fecha definida

El juicio oral y público contra el músico Cristian “Pity” Álvarez por un homicidio cometido en julio de 2018 comenzará el 10 de agosto. Se trata del hecho ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano, donde el ex líder de Viejas Locas habría asesinado a un hombre identificado como Cristian Díaz.

Según se informó, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires reanudó el proceso y determinó la realización de 11 audiencias entre agosto y septiembre, mientras que se le prohibió salir del país al cantante de 53 años.

Además, no podrá ausentarse de la Capital Federal sin autorización expresa.

Todo se aceleró después del recital ofrecido por el músico en el estadio Mario Alberto Kempes, donde demostró “coordinación cognitiva sostenida, memoria operativa, tolerancia al estrés y organización conductual compleja”, sostuvo el dictamen fiscal.

En ese contexto, la salud mental del cantante estará en el centro del debate.