Guerra de las Galaxias: Trump y Obama en duelo viral

El pulso político en Estados Unidos sumó ayer un capítulo inesperado y pop: Donald Trump y Barack Obama trasladaron su rivalidad a las redes sociales con motivo del Día de Star Wars (Guerra de las Galaxias), la celebración global inspirada en la saga creada por George Lucas. El 4 de mayo, consagrado por el juego de palabras “May the 4th be with you”, volvió a convertirse en terreno fértil para mensajes políticos con guiños a la cultura popular y a una audiencia que ya consume la actualidad en clave digital.

Desde la Casa Blanca, Trump optó por una estrategia visual impactante: una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece caracterizado como el Mandaloriano, el célebre cazarrecompensas de la serie The Mandalorian. En la escena, con estética de superproducción, sostiene a Grogu -la criatura que evoca al maestro Yoda- y posa frente a una bandera estadounidense. “En una galaxia que exige fortaleza, Estados Unidos está listo. Este es el camino. Que la Fuerza te acompañe”, publicó el mandatario, apropiándose de frases icónicas de la franquicia. La elección no fue casual: la historia del Mandaloriano, popularizada por el actor Pedro Pascal, es uno de los mayores éxitos recientes del universo Star Wars, y pronto continuará en cine con “The Mandalorian and Grogu”.

El uso de IA como herramienta política viene creciendo en la Casa Blanca, que ya ha difundido imágenes similares para reforzar la figura presidencial. Algunas generaron polémica, como una representación con estética religiosa que provocó críticas en sectores conservadores. Esta vez, el tono buscó alinearse con la cultura pop global, en una fecha que millones celebran disfrazándose o compartiendo referencias de la saga.

Obama y Mark Hamill, el actor que encarnó a Luke Skywalker / F. Obama

Del otro lado, Obama eligió un enfoque más lúdico y estratégico. En un video junto al actor Mark Hamill -el inolvidable Luke Skywalker-, el exmandatario promovió la apertura de su centro presidencial en Chicago, prevista para el 19 de junio. “Es mucho más que un museo. Es un lugar para reunirse, inspirarse y convertirse en una fuerza para el cambio”, afirmó, jugando con el lenguaje de la saga. En otro clip, incluso ironizó cuando Hamill “lo contacta con la Fuerza”: “Mark, te dije que tienes que dejar de hacer eso”, respondió entre risas, en un intercambio que se volvió viral.

El complejo, apodado “Obamalisk”, incluye una torre de granito de más de 60 metros y un campus cultural cuyo costo ronda los 850 millones de dólares. Ha sido financiado con aportes de figuras como Steven Spielberg, Shonda Rhimes (creadora de series como Anatomía de Grey y Bridgerton) y empresas como Microsoft y Goldman Sachs, además de una donación de más de un millón de dólares de la fundación vinculada a Lucas. Sus detractores lo comparan con la Estrella de la Muerte por su diseño, una crítica que el propio Trump ha amplificado en otras ocasiones.

COINCIDENCIA NO CASUAL

La coincidencia de mensajes no es casual. El Día de Star Wars, que empezó a celebrarse masivamente en 2011 en una convención en Toronto, se transformó en una plataforma global que hoy trasciende a los fans. Instituciones, marcas y líderes lo utilizan para conectar con audiencias masivas en un lenguaje común: memes, referencias y estética cinematográfica. Incluso en la política, donde antes dominaban los discursos formales, ahora conviven guiños culturales y narrativas visuales.

Así, mientras Trump apuesta por la épica digital y la imagen de fuerza, Obama recurre al humor, la nostalgia y la cercanía. Dos estilos bien distintos que, sin embargo, coinciden en algo: entender que la conversación pública también se juega en las redes.

En esta nueva galaxia comunicacional, donde la inteligencia artificial amplifica mensajes y borra fronteras entre ficción y realidad, la política parece haber adoptado definitivamente el código de la cultura pop. Porque, al final, también allí rige una consigna conocida: “Este es el camino”.