Otro repudio por los ataques a Max Nordau y a Jabad Lubavitch

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Desde la Federación Empresaria de La Plata (FELP) repudiaron los ataques realizados días atrás contra el Centro Israelita y Biblioteca Max Nordau y la sede de Jabad Lubavitch.
En un comunicado, desde la federación empresaria expresaron: “Condenamos cualquier muestra de odio contra las instituciones israelitas de La Plata y contra el pueblo judío en su conjunto”.
“Consideramos que este tipo de actos antisemitas no solo vulneran la integridad de las entidades históricas de nuestra ciudad, sino que atentan contra la democracia, la libertad de culto y la convivencia pacífica que debemos proteger entre todos los sectores de la sociedad”, agregaron.
El comunicado de la FELP finaliza: “Instamos a las autoridades correspondientes a investigar y esclarecer estos hechos de manera inmediata, reafirmando nuestro compromiso con la construcción de una sociedad libre de discriminación y violencia, justa y más solidaria”.
La FELP se sumó a diversas instituciones que repudiaron ambos casos.
Tal como publicó este diario, la justicia investiga los incidentes ocurridos en l a sede de la biblioteca Max Nordau (11 entre 58 y 59) y de Jabad Lubavitch (16 entre 46 y 47) el jueves y el sábado pasado, respectivamente.
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En el caso de la sede de 11 entre 58 y 59, generó rotura de vidrios y daños materiales, aunque, afortunadamente, no se registraron heridos.
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