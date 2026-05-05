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Policiales |LA FAMILIA SIGUE CON SU RECLAMO DE JUSTICIA

Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante

5 de Mayo de 2026 | 01:47
Edición impresa

La causa judicial que investiga el fallecimiento de Rocío Alvarito, la joven de 26 años que cayó desde el segundo piso de un edificio en el barrio platense de La Loma, transita una etapa de recolección de pruebas claves. En los últimos días, los peritos tecnológicos informaron los resultados sobre los teléfonos celulares de la víctima y del único imputado por el hecho. Este suceso tuvo lugar en un departamento ubicado en la intersección de Diagonal 76 y calle 22.

Inicialmente, el episodio se reportó a la línea de emergencias 911 como un presunto accidente. Sin embargo, tras el deceso de la joven en el Hospital Rossi, la fiscalía de turno ordenó la aprehensión de su pareja, Marcos García, y dispuso una investigación exhaustiva, que hoy está caratulada como “abandono de persona seguida de muerte y privación ilegal de la libertad agravada”, todo al margen de las intenciones de la familia de la víctima, que pide que el expediente sea recaratulado a un homicidio agravado por su contexto de violencia de género.

El avance sobre los dispositivos móviles arrojó resultados dispares para la instrucción del caso. Según fuentes con acceso al expediente, los especialistas no lograron ingresar al teléfono del acusado, ya que la contraseña aportada por el mismo resultó incorrecta. En exclusiva, EL DIA pudo acceder a los archivos que se lograron extraer del celular de la víctima tras el peritaje (ver edición online).

Los archivos incluyen videos registrados en los momentos previos al desenlace fatal. En dichas grabaciones se percibe a la joven con signos de angustia y temor. A su vez, en las imágenes se escuchan los reclamos de Rocío por marcas en sus brazos.

El video también refleja un escenario de desorden dentro del inmueble, con diversas pertenencias de la víctima arrojadas por todo el departamento.

En paralelo al análisis de las pruebas, se conoció que los abogados defensores presentaron un recurso formal para solicitar la morigeración de la prisión preventiva.

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El objetivo de la presentación es lograr que el acusado continúe el proceso penal bajo la modalidad de arresto domiciliario. Para definir el futuro de este planteo, las autoridades judiciales fijaron una serie de medidas de rigor.

El imputado deberá someterse a distintas evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, las cuales se llevarán a cabo entre el 21 de mayo y el 3 de julio.

 

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