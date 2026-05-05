Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |ESPECIALISTAS TEMEN QUE DISPARE SU USO ENTRE ADOLESCENTES

Medida polémica: abren la venta de vapeadores y bolsitas de nicotina en el país

El Gobierno derogó la prohibición que regía sobre ellos desde 2011 creando en su lugar un registro de control. Más de veinte entidades científicas rechazaron el cambio

Medida polémica: abren la venta de vapeadores y bolsitas de nicotina en el país

La población joven es una de las más expuestas al uso de vapeadores

5 de Mayo de 2026 | 00:59
Edición impresa

El Gobierno nacional eliminó ayer la prohibición que pesaba desde 2011 sobre los vapeadores, las bolsitas de nicotina y los productos de tabaco calentado habilitando su producción, importación y comercialización en el país bajo un nuevo sistema de regulación.

La decisión -plasmada por medio de la Disposición 2543 de la ANMAT en el Boletín Oficia- se basa en que la anterior prohibición había resultado ineficaz y fomentado el comercio ilegal de esos productos.

Con ese argumento el nuevo esquema reemplaza el régimen de prohibición por uno de “control sanitario estricto” e incluye la creación de un Registro de Productos de Tabaco y Nicotina, cuya finalidad es garantizar la trazabilidad y la seguridad de los artículos que circulen en el mercado.

Las categorías habilitadas en el Registro abarcan los dispositivos de cigarrillo electrónico, las soluciones líquidas para esos dispositivos, los dispositivos de tabaco calentado, los sticks y las bolsas de nicotina. Sus fabricantes e importadores deberán inscribirse en él y presentar certificados de calidad de origen junto con documentación que permita verificar la autenticidad de los productos.

El nuevo marco prohíbe expresamente la comercialización de cigarrillos electrónicos de un solo uso, restringe sus ingredientes, aditivos, saborizantes y aromatizantes, y establece límites a la concentración de nicotina.

MENORES EN EL FOCO

Aunque el objetivo declarado de la nueva regulación es proteger a los menores de edad, población que reconoce como una de las más expuestas a estos productos (datos del SEDRONAR citados en ella indican que entre los alumnos de nivel secundario los vapeadores ocupan el tercer lugar entre las sustancias de mayor consumo), esa justificación fue cuestionada de forma inmediata por el campo científico y sanitario.

LE PUEDE INTERESAR

La Justicia ordenó vacunar a un bebé pese a la negativa de los padres

LE PUEDE INTERESAR

Nuevas reglas para tenencia y portación de armas de fuego

Más de veinte sociedades científicas y organizaciones no gubernamentales expresaron ayer su rechazo a la medida en un pronunciamiento conjunto. Entre las firmantes figuran la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la Federación Argentina de Cardiología y la Fundación Interamericana del Corazón, entre otras instituciones de primer nivel.

Las entidades advirtieron que no existe evidencia científica independiente que respalde la afirmación de “riesgo reducido” atribuida a estos dispositivos. Por el contrario, señalaron que revisiones y metaanálisis recientes muestran asociaciones entre el uso de cigarrillos electrónicos y enfermedades cardiovasculares y respiratorias, como neumonía y bronquitis.

Las instituciones también cuestionaron el argumento de que la regulación protegería a los adolescentes. Según datos relevados en la Ciudad de Buenos Aires en 2023, el 8,9% de los jóvenes de entre 13 y 18 años se declaraba consumidor actual de cigarrillos electrónicos, y una proporción significativa de ellos nunca había fumado antes de iniciar el uso de esos dispositivos.

“Legalizar hoy significaría autorizar un mercado orientado a la captación de consumidores jóvenes, con sabores, marketing y estrategias digitales que la evidencia muestra son efectivas para iniciar y sostener la adicción a la nicotina”, sostieneLn las sociedades en su pronunciamiento.

Con esta preocupación las entidades pidieron a los poderes Ejecutivo y Legislativo mantener la prohibición vigente, fortalecer la fiscalización contra la venta ilegal y la publicidad encubierta, e impulsar campañas de prevención dirigidas a adolescentes y familias.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%
+ Leidas

VIDEO. Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante

“Pagó todo en efectivo”: un testigo complicó a Adorni

Cruces definidos y sede de la final confirmada

El Pincha en Perú con ausencias y un probable once

ARBA lanzó planes de beneficios para jubilados

Dinero fresco por el ascenso del Schalke 04 de Felipe

Cuál es el sueldo mínimo en Venezuela

El dueño de la pelota
Últimas noticias de Información General

La Justicia ordenó vacunar a un bebé pese a la negativa de los padres

Nuevas reglas para tenencia y portación de armas de fuego

El Gobierno libera el mercado de vapeadores y crea un registro obligatorio para controlarlos

Campaña antigripal: preocupa su bajísima adhesión
Policiales
VIDEO. “Infancia perdida”: la increíble historia del bebé y el arma
Una banda de cinco encapuchados actuó a plena luz del día en Gonnet
“Pequeño J” llegó al país y fue derecho a la cárcel
VIDEO. Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante
Grave denuncia salpica a un alto funcionario policial
Espectáculos
Met Gala: el arte de la excentricidad
No va presa: Britney aceptó su culpa por manejar ebria
“Las canciones favoritas...” Carta de amor a la escena independiente
En problemas; reanudan el proceso judicial contra Pity: hay fecha para el juicio oral
Escándalo; “After Sex”: cómo conoció Adabel al tercero que terminó su relación
Deportes
El dueño de la pelota
El Lobo palpita los regresos de Martínez y Max
Dinero fresco por el ascenso del Schalke 04 de Felipe
VIDEO. Medina: “La Libertadores es una ilusión, no se negocia”
El Pincha en Perú con ausencias y un probable once
La Ciudad
VIDEO. Miedo a perder cursadas en facultades de la UNLP
Cómo se viaja en La Plata: radiografía de los traslados en la Ciudad
VIDEO. Paradas llenas en el debut del nuevo aumento en el pasaje de los micros locales
Refuerzan los subsidios de gas con un 25% extra
La historia de Ensenada, a 225 años de su creación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla