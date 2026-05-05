Paradas llenas en el debut del nuevo aumento en el pasaje de los micros locales

El inicio de la semana marcó un escenario complejo para los usuarios del transporte público en La Plata y la Región. Con un nuevo aumento en el boleto y el regreso progresivo de las frecuencias tras semanas de recortes, el servicio mostró un funcionamiento dispar, con mejoras en algunos recorridos y fuertes dificultades en otros.

Desde ayer, viajar en micro es un 11% más caro y el boleto mínimo superó la barrera de los $1.000, con valores que rondan los $1.050 para los tramos más cortos y aumentos aún mayores en recorridos más extensos . La suba responde a la actualización de costos del sistema, en un contexto atravesado por el incremento del combustible y tensiones por subsidios. Además, por un acuerdo entre la UTA local y las empresas, el boleto en La Plata sale más caro en referencia al Gran Buenos Aires.

En paralelo, las empresas comenzaron a restablecer las frecuencias luego de semanas en las que la circulación de unidades se redujo de manera significativa, en algunos casos hasta un 50%, según fuentes del sector . Sin embargo, la normalización no fue homogénea y eso se reflejó en la experiencia de los pasajeros.

“Hoy tomamos uno vacío, pero antes teníamos que salir más temprano porque si perdíamos el primero llegábamos tarde”, contó Lorena, que viaja todos los días con sus hijos desde su casa hacia la escuela. Durante los días de menor frecuencia, explicó, debió adelantar su rutina: “Si no salía a las seis, los chicos llegaban tarde porque no te paraba ninguno”.

Sin embargo, esa percepción no fue compartida por todos. Una usuaria de la línea Oeste señaló que las dificultades persistieron: “Micro que viene, llega lleno y no podés subir”. En su caso, la normalización no se hizo evidente. “Sigue habiendo muy poca frecuencia”, afirmó, y cuestionó el impacto de las subas: “Yo apoyo la SUBE y no pienso porque ahí me doy cuenta que no me rinde la carga”.

Las diferencias de servicios se dieron según la línea. Eduardo, usuario del 307, sostuvo que pudo viajar con normalidad: “Hoy lo tomé bien”. No obstante, expresó su rechazo a la suba tarifaria: “La gente no llega a fin de mes. Los aumentos te aprietan”.

En otros puntos, como Berisso, el panorama fue más crítico. Rosana describió una jornada complicada: “Me pasaron tres micros de largo porque iban completos. El boleto aumenta pero ni siquiera paran”. Para poder viajar, debió caminar varias cuadras hasta otra parada y finalmente llegó tarde a su trabajo. Por su parte, otra usuaria de la línea 307 coincidió en el impacto económico: “Soy jubilada, tengo que trabajar para llegar a fin de mes y el costo del viaje es difícil sostenerlo”.