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La Ciudad |Tras otra semana de reclamos docentes

Miedo a perder cursadas en facultades de la UNLP

Las clases volvieron ayer pero estudiantes y familias de alumnos de los colegios advierten por la pérdida de los contenidos

5 de Mayo de 2026 | 02:03
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Luego de la semana pasada sin clases, las aulas de las facultades y colegios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) retomaron ayer la actividad en un escenario marcado por la incertidumbre. El conflicto docente y nodocente, que ya acumula más de 20 jornadas de paro en lo que va del año, dejó huellas en la cursada y encendió la preocupación de estudiantes y familias por la recuperación de contenidos.

Las medidas de fuerza se enmarcan en un reclamo por mejoras salariales y la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo del sector universitario y tensiones por el financiamiento del sistema público. Aunque las clases volvieron, la normalización aparece todavía lejana.

“Necesitamos ver los contenidos en persona. Los videos ayudan, pero no es lo mismo”

En las facultades, el impacto se siente con fuerza, especialmente entre quienes recién comienzan su trayectoria. “Es medio contradictorio”, señalaron Eime González y Matías Galun, estudiantes de primer año de Psicología. “Entendemos el reclamo, pero te corta mucho la cursada y te quedás atrás”. Según explicaron, durante las semanas de paro no recibieron contenidos nuevos y apenas algunas actividades aisladas. “No es lo mismo que te lo explique un profesor a hacerlo solo en tu casa”, remarcaron, con parciales previstos para junio y pocas clases efectivas por delante.

La situación se complejiza en carreras con alta carga práctica. Alma Gullo, ingresante de Medicina, describió las dificultades para avanzar en Anatomía: “Es mucho contenido y necesitamos verlo en persona. Los videos ayudan, pero no es lo mismo”. En su caso, tampoco hubo instancias de recuperación formal: “Nos tenemos que arreglar con los libros y lo que sube la cátedra”.

Entre estudiantes más avanzados, la preocupación convive con una mirada más amplia del conflicto. Elisa Menéndez, de la Facultad de Humanidades y próxima a graduarse, advirtió que el impacto depende de cada materia, pero reconoció un cambio respecto a años anteriores: “Nunca vi tantos paros como ahora”. Y agregó: “Se entiende el reclamo, pero se nota en las cursadas y afecta mucho a los alumnos, sobre todo en materias cuatrimestrales donde se pierde contenido clave”.

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El problema no se limita al nivel universitario. En la Escuela Anexa, las familias también debieron reorganizar la rutina para sostener el aprendizaje.

“Los chicos se atrasan, pero tratamos de acompañarlos en casa con los libros”, contó Medalín, madre de una alumna de quinto grado. En su caso, no hubo tareas enviadas por la escuela durante los días de paro: “Fue más una iniciativa de cada familia para que no pierdan tanto”.

Se entiende el reclamo, pero se nota en las cursadas y afecta mucho a los alumnos, sobre todo en materias cuatrimestrales donde se pierde contenido clave”

Elisa Menéndez Estudiante de Humanidades

Sin embargo, no todas las miradas son iguales. Pablo, padre de otra estudiante del mismo colegio, relativizó el impacto pedagógico: “No creo que afecte en contenidos, el nivel que tienen acá no lo tienen en otro lado”. Aunque sí reconoció dificultades en la rutina: “Se pierde la continuidad, las amistades, eso se siente más”.

El trasfondo de la situación es un conflicto que no muestra señales de resolución inmediata. Los gremios docentes sostienen que la pérdida salarial, la falta de convocatoria a paritarias y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario son los principales motivos de la protesta . En paralelo, el calendario académico sigue condicionado por nuevas medidas de fuerza que ya fueron anticipadas para el 12 de mayo.

Los chicos se atrasan, pero tratamos de acompañarlos en casa con los libros. Fue más una iniciativa de cada familia para que no pierdan tanto”

Medalín Madre de alumna de la Anexa

En ese contexto, la comunidad educativa transita una tensión permanente. Por un lado, el respaldo al reclamo docente aparece como una constante en un sector de familias. Por otro, crece la preocupación por el impacto concreto en la formación, especialmente ante la cercanía de exámenes y la acumulación de contenidos.

Así, el regreso a las aulas no marcó un cierre del conflicto, sino apenas una pausa en medio de un ciclo lectivo atravesado por interrupciones.

En paralelo, el plan de lucha continuará en los próximos días con la cuarta “Marcha Federal Universitaria” prevista para el martes de la próxima semana.

 

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en lo que va del 2026 ya se perdieron más de 20 días de clase / el dia

Elisa Menéndez Estudiante de Humanidades

Medalín Madre de alumna de la Anexa

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