Actividades: lectura, taekwondo y apoyo escolar

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Club de lectura

El próximo sábado 9 de mayo a las 9, el club “Sala de Lectura” presentará “La Llorería”, la más reciente obra de Martín Sivak, quien participará personalmente del evento.

La cita tendrá lugar en la sede de 7 N°1125, entre 55 y 56 (librería La Normal). Se trata de una actividad gratuita y sin inscripción previa, abierta tanto a miembros del club como al público general. El autor firmará ejemplares.

Taekwondo en Capital Chica

El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) ofrece clases de taekwondo, martes y jueves: infantiles de 18.30 a 19.30 y juveniles y adultos de 19.30 a 20.30.Valor: $19.700, con tarifa diferencial para alumnos del colegio ($13.000).

Apoyo escolar en matemática

En la Biblioteca Alejo Iglesias, de 6 entre 43 y 44 de Villa Elisa, se brindan clases de apoyo de matemática para estudiantes de 1°, 2° y 3° año de secundaria, los miércoles a las 16. Es gratuito. Informes al 2214214174.