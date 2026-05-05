Actividades: lectura, taekwondo y apoyo escolar

VIDEO. Paradas llenas en el debut del nuevo aumento en el pasaje de los micros locales
VIDEO. Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante
Medida polémica: abren la venta de vapeadores y bolsitas de nicotina en el país
Intendentes bonaerenses desafían la historia y van por la gobernación
Amparo del intendente Gray contra despidos en el Servicio Meteorológico
Una multitud en una tradicional fiesta en Uribelarrea, Cañuelas
Otro repudio por los ataques a Max Nordau y a Jabad Lubavitch
Taller de salud mental en la biblioteca Mariano Moreno de Tolosa
Realizarán una jornada de RCP abierta a la comunidad en Los Tilos
Este jueves celebrarán el Día del Taxista con entrega de alimentos
VIDEO. “Infancia perdida”: la increíble historia del bebé y el arma
Una banda de cinco encapuchados actuó a plena luz del día en Gonnet
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
LE PUEDE INTERESAR
Taller de salud mental en la biblioteca Mariano Moreno de Tolosa
LE PUEDE INTERESAR
Realizarán una jornada de RCP abierta a la comunidad en Los Tilos
El próximo sábado 9 de mayo a las 9, el club “Sala de Lectura” presentará “La Llorería”, la más reciente obra de Martín Sivak, quien participará personalmente del evento.
La cita tendrá lugar en la sede de 7 N°1125, entre 55 y 56 (librería La Normal). Se trata de una actividad gratuita y sin inscripción previa, abierta tanto a miembros del club como al público general. El autor firmará ejemplares.
El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) ofrece clases de taekwondo, martes y jueves: infantiles de 18.30 a 19.30 y juveniles y adultos de 19.30 a 20.30.Valor: $19.700, con tarifa diferencial para alumnos del colegio ($13.000).
En la Biblioteca Alejo Iglesias, de 6 entre 43 y 44 de Villa Elisa, se brindan clases de apoyo de matemática para estudiantes de 1°, 2° y 3° año de secundaria, los miércoles a las 16. Es gratuito. Informes al 2214214174.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí