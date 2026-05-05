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Deportes |EL TÍTULO SE RATIFICARÁ EL DOMINGO 24 EN CÓRDOBA

Cruces definidos y sede de la final confirmada

A falta de horario, el Pincha y el Lobo disputarán sus respectivos duelos el domingo. El sábado se juega la otra llave

Cruces definidos y sede de la final confirmada
5 de Mayo de 2026 | 03:14
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Concluida la fase regular del Torneo Apertura, la Liga Profesional dejó conformado el cuadro completo de los playoffs y los 16 equipos clasificados ya conocen rival, sede y día para los cruces de octavos de final. Además, la organización del certamen confirmó el cronograma de las instancias decisivas y oficializó que la gran final se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el domingo 24 de mayo a las 15.30.

Sin margen para pausas, la etapa eliminatoria comenzará este mismo fin de semana y tendrá acción repartida entre sábado y domingo, con cuatro partidos por jornada. El sábado se pondrá en marcha uno de los lados del cuadro con los primeros cuatro cruces. En Mendoza, Independiente Rivadavia recibirá a Unión de Santa Fe en un duelo entre dos equipos que buscarán dar el primer paso rumbo a cuartos. Más tarde, Boca será local de Huracán en La Bombonera, en uno de los encuentros con mayor peso específico de la jornada.

La actividad sabatina continuará en La Paternal, donde Argentinos Juniors se medirá con Lanús, en un cruce que promete intensidad y paridad entre dos equipos de campañas regulares. Sin embargo, el plato fuerte del sábado estará en Córdoba, donde Talleres y Belgrano protagonizarán una nueva edición del clásico cordobés, con el Matador como local y con el condimento especial de jugarse un boleto a la siguiente ronda en un duelo de eliminación directa.

El domingo será el turno del otro lado de la llave, con otros cuatro cruces que completarán el cuadro de octavos. En el Estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes recibirá a Racing Club en uno de los partidos más atractivos de la jornada. En Rosario, Central será local de Independiente en el Gigante de Arroyito, mientras que Vélez hará lo propio ante Gimnasia en Liniers.

El cierre dominical tendrá otro clásico de alto voltaje: River y San Lorenzo se enfrentarán en el Monumental en un cruce con historia, peso propio y clima de definición. Será, sin dudas, uno de los encuentros más convocantes de la fase inicial del mata-mata.

Además, también quedó establecido el calendario de las siguientes rondas. Los equipos que avancen en los cruces del sábado jugarán los cuartos de final el martes siguiente, mientras que los ganadores del domingo lo harán el miércoles, también con horarios a confirmar y manteniendo la localía del mejor ubicado en la fase regular.

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Las semifinales quedaron previstas para el sábado 16 o domingo 17, con la salvedad de que podrían ajustarse según la participación de los equipos en competencias continentales. Mientras que la final se disputará el domingo 24 de mayo en Córdoba.

 

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