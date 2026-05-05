“Infancia perdida”: la increíble historia del bebé y el arma

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Las imágenes son impactantes y motivaron un allanamiento en El Mercadito, donde secuestraron un revólver, una réplica y droga. La criatura fue expuesta en las redes mientras su madre se ríe y arenga: “Para los giles”
La exposición de un bebé manipulando un arma de fuego en redes sociales encendió las alarmas y derivó en un allanamiento de urgencia en una vivienda del barrio El Mercadito de Tolosa. El caso, que este diario ya había publicado en su edición online, volvió a generar un enorme debate con la viralización del video, al margen del correlato judicial, que disparó una orden de allanamiento con el secuestro de estupefacientes y dos armas, una real y la otra réplica.
Según fuentes seguras, todo comenzó el 29 de abril, alrededor de las 14.00, cuando el titular de la comisaría segunda de Ensenada, tomó conocimiento a través de Instagram y Facebook de un material audiovisual en el que se observaba a una mujer junto a su hijo menor de edad, pero en una acción muy polémica.
En esa secuencia, el niño -sentado en una sillita- manipulaba lo que aparentaba ser un revólver, mientras la mujer le indicaba cómo guardarlo y sacarlo.
El clip, acompañado por la frase “pa quien es eso eh? eaaa pa’ los gile”, se replicó en pocos instantes.
Ante esa gravísima situación, que nada tuvo que ver con algo jocoso o divertido, sino todo lo contrario, se iniciaron tareas investigativas con un dato adicional: se sabía que la mujer vivía en Punta Lara.
El fundamento del rastrillaje fue muy claro: encontrarla, identificarla y establecer las condiciones de vida del menor, que potencialmente podía estar expuesto a un riesgo inminente.
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A partir de averiguaciones y del cruce de datos con registros policiales, se logró determinar que la mujer sería B. A. R., de 23 años, alias “La Tumba”, quien ya se había ido del sector costero en Ensenada por problemas de convivencia para radicarse detrás del Mercado Regional, sobre la calle 116 entre 515 y 516.
El video encendió alarmas. Por eso la fiscal del caso pidió que el abordaje sea interdisciplinario
Además, se estableció que la joven había visitado días antes a un detenido alojado en la seccional de Punta Lara, de 26 años, quien permanece privado de su libertad por otras causas.
Con esta información, se profundizaron las tareas de campo para ubicar el domicilio.
Así, monitoreado desde la UFI N° 17 a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, se lanzó el procedimiento de urgencia, que se concretó el 30 de abril con los últimos rayos de luz.
En el operativo, por lo conflictivo de la zona, colaboraron efectivos de las comisarías primera y tercera de la vecina ciudad, el Grupo GAD y efectivos de la Motorizada, quienes montaron un amplio despliegue y cerco perimetral en los alrededores del objetivo.
En segundos, tras irrumpir en la propiedad, los efectivos redujeron a los ocupantes e identificaron a cuatro personas: dos mujeres jóvenes, un hombre de 35 años y una mujer de 39, todos afincados en el lugar.
Durante la requisa, en poder del hombre se hallaron nueve envoltorios con una sustancia blanca y uno de color verde. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 2,5 gramos.
En el interior del inmueble, particularmente en un dormitorio de la planta alta, se secuestró un revólver calibre .32 sin numeración visible, con tres cartuchos intactos, además de una réplica de arma de fuego. También se incautaron distintas cantidades de marihuana: una caja con cogollos que arrojó un peso de 256 gramos y otro recipiente con 41 gramos adicionales, confirmados como cannabis sativa tras los reactivos.
En la planta baja, los efectivos encontraron además un cartucho calibre .32 oculto detrás de una imagen de “San La Muerte”, un detalle que quedó incorporado a la investigación.
Tras el procedimiento, la fiscal dispuso la identificación de los involucrados en una causa por averiguación de ilícito y tenencia de estupefacientes para consumo personal, en el marco de la Ley 23.737.
En paralelo, se dio intervención a la Dirección de Niñez y Adolescencia de La Plata, que tomó participación a raíz de la exposición del menor en redes y su presencia en el domicilio allanado, con el objetivo de garantizar su resguardo y asistencia. Lo mismo el Juzgado de Familia en turno de La Plata.
El operativo concluyó pasadas las 21:00 sin incidentes, mientras la investigación continúa para determinar responsabilidades y el origen de los elementos secuestrados.
Por el momento no hubo detenidos, sí se lanzó la notificación de la imputación y los derechos que le asisten a toda persona sometida a proceso penal.
“”La Tumba” fue demorada pero después recuperó la libertad / Web
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