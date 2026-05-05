La historia de Ensenada, a 225 años de su creación

Las calles de Ensenada, ciudad que nació a la orilla del río como puerto colonial/ mun. de ensenada

Ensenada celebra hoy sus 225 años de historia, una fecha que remite al 5 de mayo de 1801, cuando el virrey Gabriel de Avilés formalizó la fundación del pueblo. Sin embargo, para encontrar la raíz del origen de la ciudad se debe ir mucho más atrás en el tiempo: al 7 de febrero de 1520, cuando Fernando de Magallanes divisó la caleta que daría nombre a la región.

Sesenta años después de aquella expedición de Magallanes, durante la segunda fundación de Buenos Aires, Juan de Garay repartió las tierras de la zona para chacras y estancias. Así apareció por primera vez la denominación “ensenada”, dentro del Valle de Santa Ana, luego conocido como Pago de la Magdalena, que abarcaba a los actuales partidos de Magdalena, Berisso, La Plata y la propia Ensenada.

En 1629, Antonio Gutiérrez Barragán adquirió los terrenos cercanos a la caleta y estableció allí una estancia. Su apellido quedaría ligado para siempre al lugar, reforzado en 1734 cuando el gobernador Bruno Mauricio de Zabala ordenó construir el Fuerte Barragán para frenar el contrabando.

Con el correr del siglo XVIII, el asentamiento comenzó a tomar forma. La construcción de la primera capilla en 1750 y la consolidación de actividades como la faena de carne, la producción de velas y la panificación impulsaron el crecimiento de la comunidad. La imagen de la Virgen de la Merced, donada por Cipriana Sosa, se convirtió desde entonces en su patrona.

El impulso decisivo llegó hacia 1800, cuando un temporal destruyó el puerto de Buenos Aires. Ante la necesidad de un nuevo punto de operaciones, se habilitó el Puerto de Ensenada y, mediante decreto del 2 de enero de 1801, se dispuso la creación del pueblo, que se concretó formalmente meses después. La traza urbana fue encargada al coronel Pedro Cerviño, quien proyectó plazas, edificios públicos e instituciones.

De esa manera, el 5 de mayo de 1801, el virrey Gabriel de Avilés fundó formalmente el pueblo.

Ya en el siglo XX, Ensenada consolidó su perfil estratégico e industrial con la instalación de la Base Naval, la Escuela Naval, el Liceo Naval y el Hospital Naval. En 1913 se inauguró el Puente Giratorio y, en 1923, nació el Astillero Río Santiago, pieza clave del desarrollo productivo local. A esto se sumaron proyectos como el balneario de Punta Lara y obras de conexión como el camino Rivadavia.

A 225 años de su fundación, Ensenada mantiene viva su identidad portuaria e industrial, forjada a lo largo de siglos de historia y crecimiento.