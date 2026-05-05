Adorni con más sorpresas judiciales y el Gobierno que no logra apagar el escándalo

El gobierno había imaginado la jornada de ayer como una suerte de re-lanzamiento para una etapa, digamos, post pico adverso por el escándalo Manuel Adorni, que tuvo un primer capítulo con la exposición de éste en el Congreso, la semana pasada.

Se reabrió, con restricciones, la sala de periodistas de la Casa Rosada -cuyo cierre fue algo inédito desde el inicio de su existencia- y el jefe de Gabinete volvió a las conferencias frente a la prensa acreditada. No dijo nada Adorni ayer sobre su situación patrimonial personal, investigada por la Justicia como presunto enriquecimiento ilícito. Todo su descargo estará en el expediente, aclaró.

Con un fuerte respaldo presidencial, el plan ideal era que a partir de ahora el propio Adorni y el resto del gabinete pudieran abocarse a hablar sólo de la gestión. Los ministros, ausentes de la televisión desde hace semanas justamente para eludir preguntas sobre el jefe de Gabinete, ya tenían el visto bueno para volver a poner la cara frente a las cámaras. Ante la pregunta incómoda, la respuesta sería remitirse a que “debe ser la Justicia” la que se expida sobre la cuestión y a otra cosa. Cambio de página.

Pero Adorni -cuyo mes y medio de exposición negativa ha impactado para mal en la credibilidad del Gobierno, según las encuestas conocidas- asoma como una fuente inagotable de sorpresas.

Ayer, mientras se daba su re-entrada en escena en la Rosada, declaraba en la causa judicial el contratista que hizo los trabajos de arreglos en la casa del country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, un tal Matías Tabar. Y dijo que el funcionario le pagó 245 mil dólares en efectivo por remodelar la propiedad. Que está anotada a nombre de su esposa, supuestamente fue comprada por 120 mil dólares y olvidada al confeccionar su última declaración jurada. Tabar detalló además los tips de lujo que le sumó a la vivienda (pileta, jacuzzi, una cascada) que le agregan una dimensión obscena, hiper-ostentosa, a la sospecha que ya pesaba sobre el contador platense.

“Adorni continúa”, decían ayer en la Rosada pese al obvio escándalo que la declaración del testigo constructor generó y seguirá generando: imposible para el jefe de Gabinete, o para cualquiera funcionario, esquivar ahora preguntas sobre la cuestión. La aparición del contratista no hace más que mantener el tema en lo más alto de la agenda, a pesar de los intentos oficiales por correrlo.

Clima de crisis

Anoche se hablaba de que Adorni encararía una denuncia penal sobre el tal Tabar. ¿Lo acusará de mentir? Tal vez no le convenga al funcionario meterse en ese intríngulis: es obvio que no hay un recibo o factura del monto que supuestamente entregó -más alto del que pagó la casa- pero acaso no le convenga exponerse a un peritaje oficial de la remodelación.

También se vivía clima de crisis en la Rosada, contaban a este diario fuentes oficiales. Karina Milei, la gran madrina política de Adorni, se reunión con el titular de Diputados, Martín Menem, con quien había preparado la defensa-exposición del miércoles pasado en esa cámara. Menem es el que debe para cualquier embestida opositora sobre el jefe de ministros en el Congreso. Algo para lo que se requiere un número que hasta ayer la oposición no podía reunir, pero que acaso ahora suene cada vez más cerca.

Karina tendría el frente interno muy revuelto: legisladores y funcionarios, cansados de incinerarse públicamente en respaldo de Adorni, estarían presionando para que deje el Gabinete. No quieren actuar más de abogados defensores porque no saben hasta dónde trepará el escándalo. ¿Y si mañana surge algo más?, dudan. Ya les habían dicho que la cosa terminaba con las hipotecas sospechosas otorgadas por dos jubiladas. Pero no fue así.

Fuentes oficiales aseguraban ayer que, sobre el cierre de la tarde, Karina estaba reunida con su hermano el Presidente para hablar de las nuevas repercusiones del affaire Adorni y, acaso, del futuro del jefe de gabinete. No trascendió si el funcionario asistía a ese encuentro.

La última postura conocida de Javier Milei es no entregar la cabeza de su hombre de confianza a los opositores y, sobre todo, a la prensa, su objeto de demonización más vehemente y encolerizado. ¿Seguirá siendo así luego de las novedades judiciales?