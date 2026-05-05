ARBA lanzó planes de beneficios para jubilados

ARBA presentó un plan de desendeudamiento y exención impositiva dirigido a jubilados y pensionados, uno de los sectores “más afectados por la crisis económica y la motosierra”, según definió su titular Cristian Girard.

Según detalló el organismo, se identificaron inicialmente 17.057 beneficiarios con deudas en el Impuesto Inmobiliario Edificado por un total de $798 millones. Este universo cumple con los requisitos para acceder a la exención: ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos (unos $760.638), ser titular de una única propiedad con valuación fiscal inferior a $6 millones y no estar inscripto en Ingresos Brutos.

La medida contempla la condonación de deudas retroactivas de hasta cinco años y también la exención de obligaciones futuras