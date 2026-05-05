Met Gala: el arte de la excentricidad

Brillos, plumas, transparencias, máscaras, minimalismo y maximalismo. De todo, como en la subjetividad del arte, pero con algo en común: la excentricidad. Otra vez, la farándula internacional más exclusiva volvió a reunirse en la cita anual más esperada de Nueva York, la Met Gala, esta vez para demostrar con sus atuendos que “la moda es arte”. Una temática que enlazaba con la exposición “El arte del vestuario” del Instituto del Traje, perteneciente al Museo Metropolitano de Arte (Met).

Para los amantes de la moda, el evento habitualmente celebrado el primer lunes de mayo es simplemente una de las alfombras rojas más destacadas del mundo, con un deslumbrante poder de convocatoria de estrellas.

Emma Chamberlain

Anoche, ante una gran expectativa, la megaestrella de la música Beyoncé hizo su primera aparición en una gala del Met en una década. Fue copresidenta junto con la leyenda del tenis Venus Williams (lució un vestido negro de cristales reflectarios Swarovski con un colgante de perlas) y la actriz ganadora del Oscar Nicole Kidman, que eligió un diseño rojo, lleno de brillos y plumas firmado por Chanel.

Por supuesto, toda la velada fue supervisada por la directora editorial global de Vogue, Anna Wintour (eligió turquesa y negro), la máxima prescriptora de la moda en Estados Unidos, que lleva 30 años al frente del evento.

Cara Delevingne

La gala es una recaudación de fondos para el Instituto del Traje del Met y este año ha conseguido una cifra récord de 42 millones de dólares, explicó a la prensa el lunes el director general del museo, Max Hollein. En 2025 recaudó 31 millones.

Pero también es un espectáculo en las redes sociales en el que las estrellas compiten por sobresalir con espectaculares atuendos.

Katy Perry

Entre los looks más excéntricos figuró, sin dudas, el de Katy Perry: vestida por Stella McCartney, eligió un diseño blanco estructurado, con guantes largos y silueta limpia, que contrastaba con un elemento imposible de ignorar: una especie de máscara metálica que cubría completamente su rostro.

Otra que se robó la atención de los fotógrafos fue Emma Chamberlain, polifacética celebridad y una corresponsal de Vogue. Su elección fue un Mugler personalizado de Miguel Castro Freitas, que parecía recrear un cuadro de Van Gogh.

Lauren Sanchez Bezos

Entre las más elegantes, la actriz y modelo Cara Delevingne con un vestido súper distinguido y sexy firmado por Ralph Lauren. Su espalda descubierta fue el gran detalle.

Nicole Kidman

La edición de este año ha generado polémica tras el anuncio de que el jefe de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sanchez Bezos, serían sus patrocinadores principales y copresidentes honorarios. Ella, claro, fue una de las primeras en aparecer en la alfombra y su presencia no pasó inadvertida: vestida por Schiaparelli, en color azul, el diseño de su vestido hacía referencia a uno de los retratos más famosos de la colección del Met: Madame X, de John Singer Sargent. La obra maestra de 1883 tiene una larga historia detrás: el retrato representaba originalmente a la dama de la alta sociedad francesa Madame Pierre Gautreau, ataviada con un vestido negro ajustado y un tirante sutilmente descolgado del hombro, un detalle que causó tal revuelo que Sargent volvió a pintar el tirante en posición vertical. La polémica fue tal que el artista mantuvo la obra oculta durante tres décadas. Finalmente, terminó vendiéndole directamente al Met, acompañada de una nota cargada de melancolía: “Supongo que es lo mejor que he hecho”, reconoció.

El cantante Sam Smith volvió a hacer ruido con un look muy particular que se volvió viral