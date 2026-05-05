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Opinión |Editorial

La Ciudad agraviada por un nuevo ataque a una entidad judía

5 de Mayo de 2026 | 02:02
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No debe haber nada más peligroso para una sociedad que el intento por borrar la historia e intentarlo primero con actos individuales, para después tratar de instalarlo como fenómeno masivo. Nada más ajeno a los derechos humanos que preconizar en favor de posturas totalitarias y procurar la eliminación espiritual y física de todo aquel que piense diferente a ellos.

Estas conclusiones surgen por si solas al conocerse que en La Plata fue denunciado ahora otro ataque antisemita, luego de la agresión sufrida días atrás por la Biblioteca Max Nordau. Lo mismo debiera decirse si el atacado fuera un centro católico, musulmán, budista o de cualquier otra institución religiosa, científica o social.

Tal como fue denunciado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), un nuevo ataque antisemita se registró esta vez contra la entidad Jabad Lubavitch, ubicada en 16 entre 46 y 47, cuando el sábado pasado personas desconocidas arrojaron una bomba Molotov contra la sede, con una operatividad similar a la utilizada contra la biblioteca Max Nordau.

“Expresamos nuestro más enérgico repudio frente a un nuevo ataque antisemita ocurrido en La Plata, esta vez contra la sede de Jabad Lubavitch”, indicó la DAIA, entidad que representa más de 140 instituciones judías argentinas, en un comunicado que tituló “Una vez más”. Si bien el ataque no revistió daños materiales, la entidad expresó su “profunda preocupación”, sobre todo por la “reiteración y cercanía temporal de estos episodios”.

También diversas instituciones, sectores políticos y gremiales, entidades y personas repudiaron el atentado y a esas expresiones condenatorias se sumó la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) que manifestó su “más enérgico repudio frente a este tipo de acciones cobardes y antisemitas”, instando a resguardar los valores de convivencia.

Cabe recordar que en los últimos tres años surgieron datos –como los contenidos en un estudio internacional realizado en 2024 por la Liga Antidifamación- demostrativos de un aumento del antisemitismo en la Argentina, seguida por Francia.

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Como factor gravitante reciente, los especialistas en este tema aludieron al aumento notable de estas muestras experimentado tras el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 y la posterior reacción bélica del Estado atacado por el terrorismo. Sin embargo, esos estudiosos sostienen que estas reacciones, en definitiva, no responden a ese fenómeno aislado, sino que son parte de un problema arraigado en estereotipos y prejuicios históricos. La situación actual en Irán, seguramente, acentuaría aquellas conclusiones.

Según se desprende del estudio, que se realizó entre el 27 de febrero y el 8 de marzo de 2024, los encuestados del Reino Unido y Canadá tienen los promedios nacionales más bajos de creencias antisemitas, mientras que los encuestados de Argentina tienen los más altos, con un índice de 5,69, seguidos por los de Francia que alcanzaron un 4,95.

Desde la Liga Antidifamación indicaron que “el 7 de octubre (fecha de los crímenes de Hamas en Israel) los ataques crecieron. Es verdad también que, a pesar de que han transcurrido más de ocho décadas de cometido el genocidio nazi-fascista, sigue resultando necesario recordar aquellos nefastos acontecimientos. Y los espíritus libres deben abroquelarse contra las amenazas y acciones que los defensores de aquel criminal autoritarismo no dejan de promover.

 

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